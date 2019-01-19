吳季璁流動光影探虛實　亞洲藝術搶攻國際座談會

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台灣藝術家吳季璁個展「東橋西照」，由長期專注經營當代藝術的世界畫廊 GALERIE DU MONDE 策劃，展覽透過技法、作品、特色晚宴等活動，成為東西方之間的當代橋樑，自即日起於南港MAK7 Studio展至20日止。

吳季璁的創作哲學揉合感性的詩意與理性的辯證，感性來自東方古典美學的涵養，透過當代藝術的實驗語言理性傳達。「東橋西照」結合東西方，以及虛與實，貫穿於展場空間，主題中的「照」字，更是凝結個展精萃的關鍵能量。

吳季璁表示，成長在東西方傳統的學院藝術訓練，他的創作卻是影像及觀念性的當代藝術，經常感受到東西文化間的差異，傳統與當代藝術間的斷裂拉扯， 尤其東方獨特的傳統文化與美學的逐漸消逝，更令人遺憾惋惜。

吳季璁透露，於是近年來的創作，試圖融合東西新舊之間的鴻溝，兼容並蓄，而台灣多元文化匯聚的獨特環境，是源源不絕的養份來源。身處在一個追求時代性的當代藝術世界，反而對亙古不變的事物深感興趣。「光」作為視覺的基礎，照亮我們所見，也映照出不可見的精神世界，讓他從本質的層面思考問題，觀照一切事物底層的共通性。



「水晶城市 008」，由無以計數的透明塑膠盒構築出一個虛擬的「城市」（ 圖/台灣英文新聞 Lyla Liu ）

延續吳季璁國際的「水晶城市」系列，本次個展特別帶來新作「水晶城市 008」，以香港的快速節奏為靈感，堆疊出幾何、理性、有序的都市高樓，上下移動的光源倒映出都市叢林生活的剪影。

展場中另一個現地製作作品為與屏風相結合的「皴法習作」。此作特色將傳統山水畫中運用筆墨對山石紋理進行主觀性描述的皴法，以攝影的手法重新詮釋。



「皴法習作」由多片拼接自不同時期與風格的門片組合而成一座巨大屏風，塗佈於宣紙上的感光材料在陽光下經歷長時間曝曬，過程中不斷調整重塑紙張的皺褶，而後水洗定影，使得成像後的豐富紋理宛若山石絕壁。以無相機攝影(Photogram)的手法，紀錄曝光過程中隨機而生的皺褶變化，意圖將傳統繪畫的山水意象與實驗攝影、觀念、行為融為一 體，在新舊鎔鑄中突破當代與傳統間的藩籬。（ 圖/台灣英文新聞 Lyla Liu ）

吳季璁作品利用尋常可見的工業材料，此即實，卻幻化出充滿想像的意境，此即虛。利用工地鐵架搭設了多面薄紗作為屏幕承接投影，薄紗之上緩慢運行的影像既浪漫脆弱，又龐大而不可測，觀者穿梭此間，身影亦與薄紗中的山巒疊合，實者虛之，模糊了虛實界線與焦距，也為個展訴求的精神破題。

「東橋西照」已於MAK7 Studio展出，將展自20日結束，免費開放參觀。座談會「inter : enter - 從立足亞洲的當代突圍國際藝術生態」將於最後一天舉辦，由藝術家以及藝術新聞（The Art Newspaper）編輯兼寫作人陸曉凡主講，更多詳情請上吳季璁工作室臉書查詢。