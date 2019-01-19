「糖化血色素」濃度高低 與慢性病風險　以及衰老相關

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）血液中糖化血色素濃度偏高，不僅會提高糖尿病、心血管疾病風險，國衛院研究更發現，血液中糖化血色素濃度高低也與身體衰老息息相關。該結果於近期刊登「美國老年學學會」 (The Gerontological Society of America) 的主要官方學術刊物《Journals of Gerontology: Medical Sciences》。

國家衛生研究院群體健康科學研究所公布「台灣中老年健康因子及健康老化長期研究」成果，追蹤觀察2,565位55歲以上且身體功能正常的國人長達五年，記錄其於5年期間所呈現的身體功能的變化軌跡，以尋找身體功能隨年齡衰退的早期預警指標。

血液糖化血色素是一般健檢以及醫院常規的重要臨床檢查項目，糖化血色素濃度反映一段時間(8-12週)內血糖濃度的平均值。正常值在4.0-5.6%之間；數值在5.7-6.4%之間屬於偏高，有罹患糖尿病之風險，數值大於6.5%則確診為糖尿病。

參與研究的國衛院助研究員級主治醫師吳易謙與團隊研究發現，相較於糖化血色素濃度介於5.5% 至6.0%之間者，糖化血色素濃度越高，發生身體功能障礙的可能性，隨著每一年時間的增加而倍增; 糖化血色素濃度7.0%或以上的中老年人，發生身體功能障礙的勝算比每年增加1.21倍。

然而，糖化血色素濃度越低越正常，身體功能衰退的可能性越低嗎?當糖化血色素濃度偏低，即使仍在正常範圍內，發生身體功能障礙的勝算比每年增加高達1.25倍。

研究團隊進一步檢視這群糖化血色素濃度偏低的研究參與者，發現許多人的血液中竟含有高量的特定發炎物質-可溶性白細胞介素6受體。這群糖化血色素數值偏低，且可溶性白細胞介素6受體偏高的研究參與者，身體功能衰退的速率尤其快。

吳易謙醫師表示，血液糖化血色素數值偏高或偏低，並且合併特定發炎物質的上升，可能是身體功能隨年齡衰退的早期警示徵兆。高齡長者如果有血糖方面的問題，建議應該即早就醫，接受周全性的健康評估與個別化的治療與預防，以便及早防範因應，達到健康老化的最終目標。