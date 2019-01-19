吸引台商回台投資　證交所擬推動多元政策

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣證券交易所招近日動作頻頻，不僅於廣東拜訪推動上市中的6家公司，還在東莞辦理招商說明會，吸引超過20家企業出席。

證交所表示，為推動台商企業回台上市，去年多次前往中國，及新南向國家地區辦理一系列招商活動，並拜訪台商企業，包括中國大陸福建及重慶、新加坡、馬來西亞、越南、泰國及印尼等地。

證交所指出，行政院國家發展委員會日前推出「歡迎台商回台投資行動方案」相關政策措施，以企業需求為導向，積極協助台商回台投資，藉由台灣資本市場上市機制協助企業籌資、轉型、升級、永續經營，可達相輔相成效果。

證交所總經理簡立忠表示，證交所對於中國台商市場一向十分重視，第一上市公司營運地在中國者占8成以上，顯示中國仍是第一上市公司最大來源地；為吸引台商回台上市，證交所配合金融監督管理委員會擬訂推動多元上市條件、縮短上市審查期間為6週等措施，並建置陸資透過參與私募等方式直接投資第一上市公司的管道，協助台商回台上市。

截至去年底止，已有73家第一上市公司在台掛牌，且去年共有7家送件申請上市；以上市後表現來看，外國企業持續受投資人青睞，截至去年11月，全體第一上市公司平均本益比15.89倍，週轉率226.59%，流動性相當不錯。