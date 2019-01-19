今日西半部空氣品質不佳　出門自保4步驟

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）根據環保署空氣品質保護網顯示，今（19）日西半部地區位於背風面，擴散條件轉差，竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區以「橘色提醒」等級為主，中部以南局部區域達「紅色警示」等級。

由於今日風向轉為偏東風，西半部地區位於背風面，擴散條件轉差，北部、竹苗、中部及高屏地區橘色提醒，對敏感族群不健康；南投、雲嘉南、橋頭及楠梓地區紅色警示，也就是對所有族群不健康，宜減少在戶外活動。

明（20）日下午鋒面通過，預計多少可改善大氣的擴散條件，空氣品質可望有所改善，但大陸冷氣團南下，可能帶來一波境外污染物影響臺灣，則需要再觀察降雨情況，才會知道是否會有境外污染物。

國民健康署提醒敏感性族群，如孩童、老年人以及患有心臟、呼吸道及心血管疾病的成人，更應以室內活動為主；有氣喘的人要多留意，如需出門見易配戴符合經濟部標檢局CNS 15980檢測標準之口罩，同時配戴口罩時必須時時注意是否密合，不正確的配帶口罩，其防護能力會隨之下降。

一般平面口罩為例，其正確配戴步驟如下：

一、開：打開包裝並檢查口罩是否有破裂或缺陷，一般設計為有顏色為外層，此面朝外，且鼻樑片應在最外層上方。

二、戴：將兩端鬆緊帶掛於雙耳，鼻樑片固定於鼻樑上方，口罩完全攤開拉至下巴，若必要可打結調整鬆緊帶長度，維持臉部密合度。

三、壓：雙手食指均勻輕壓鼻樑片，使口罩與鼻樑緊密結合。

四、密：可透過鏡子輔助或觸摸確認口罩是否正確配戴，包含內外側、帶子鬆緊、鼻樑片方向及形狀等。