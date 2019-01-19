貿協出發印度全球峰會　力促上億美元商機

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）外貿協會持續深化台印合作，近日首次率國內廠商前往印度參加全球峰會，貿協董事長黃志芳透露，台印雙方將簽署上億美元商機的合作備忘錄（MOU）。

中央社報導，中華民國對外貿易發展協會今天舉辦台印度貿易論壇，黃志芳受訪表示，古吉拉特州全球峰會（Vibrant Gujarat）是印度重要商業平台，也是印度與全世界交流的機會，貿協這次率領電子業、製造業等高科技業，還有電動車等產業共30多家業者與會，是規模最大的一次拓銷活動。

古吉拉特州是印度總理莫迪的故鄉，莫迪過去任職首長期間，舉辦第一屆全球峰會，如今已發展為產官學界探討印度經濟發展趨勢盛會，莫迪與許多全球重要政府官員、大型跨國企業高階主管都會出席。

明天將率團前往印度的黃志芳透露，這次會中將有數家台灣與印度公司簽署MOU，合作金額高達上億美元，值得期待。

黃志芳在論壇致詞指出，台印雙邊進出口及投資金額都有顯著成長，其中台灣在印度投資金額已超過6億美元，顯示台灣新南向政策與印度東行政策成功結合，創造綜效。

印度台北協會會長史達仁則表示，台印雙邊貿易額去年達70億美元，而近1年半簽署7個雙邊合作協議，包括近期更新的投資保障協定，有助提升合作關係，相信貿易額很快就能翻至2倍或3倍。