農航所新書《不可見的臺灣》　精選136幅航空底片重見戰後發展歷程

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）林務局農林航空測量所昨(18)日與作者黃同弘發表新書，《不可見的臺灣：農航影像下的異視界》，讓讀者能經由農航所各種特殊任務所拍攝的不可見光紅外線影像，重見臺灣戰後的發展歷程。

成立60年的農林航空測量所表示，全書鎖定1973年至2008年間的類比影像進行研究，作者細閱35年間超過80萬張的原始航拍底片和文獻，精選出136幅航空底片，依時序與攝影底片種類劃分為「可見與不可見、凝結的時光、劇變的年代、創痛與重建」等4大主題，突顯農航所與時俱進的空照與製圖任務，並還原、展現一甲子的航測事業與技術變革。

▲農場與聚落。任務種類：甘蔗遙測 日期：1980/7/25 焦距：208mm 高度：5440ft 航向：W→E。圖面左方為埤頭鄉元埔農場， 右方則可見舊日香取移民村的四號聚落。 不似車行道路可以直角轉彎，鐵道設計需一定曲線半徑， 從空中觀看，大面蔗作間的弧形彎曲路線即為糖業鐵道。 今日元埔農場多經營景觀作物的種植與銷售， 糖鐵轉彎處如今疊覆高速公路閘道；版面以外， 另有明道大學取代了大面蔗田。(圖片由農林航空測量所提供)

作者黃同弘表示，在過去的這一年裡，他跟農航所的同仁們一起工作、一起出勤，從龐大的數位資料庫、底片庫房，以及每一份調查報告中，追索臺灣航空測量的發展軌跡與拍攝記錄。

他還說，航空測量是一種機械式的影像生產，日復一日年復一年，只要天候允許同仁們就會飛上天際，執行例行的繁重工作，這類為地形圖測製或搜集國土資訊而做的拍攝，一般大眾對這方面可能較陌生，但因為連續性的地景拍攝、經年的影像檔案累積，造就今天我們才能以美學的角度重新閱讀、擇取這些底片。使得臺灣地景的壯闊、細緻與繁複，透過天空之眼被清楚照見。

▲麥寮保安林。任務種類：林業遙測 日期：1977/8/6 焦距：153mm 高度：4000ft 航向：E→W。1977年的林業遙測任務記錄了麥寮鄉許厝寮的林木生長狀態。 濁水溪下游左岸的木麻黃、編柵圍籬定砂的橫向紋理、 季節風的縱向吹襲與河灘上水流輸砂的營造， 在底片上呈現出法國抽象表現主義般的畫作筆觸。(圖片由農林航空測量所提供)

黃同弘補充，在這萬千快門間，必然有這麼一次完美的構圖，親眼看見這些底片，你會被強烈地震懾，地景就像畫一般、而原始底片的邊框宛如畫框般的存在。把一幀幀底片，當作攝影藝術或抽象畫作，讓我們重新凝視臺灣，追索地景的由來。

他指出，地景的閱讀是需要學習的，但它更應該是為人可見的。當初為了某個目的而拍攝的影像，在幾十年以後，可能為我們讀出另外一層的意義。比如我們在一次松材線蟲病害的調查拍攝中，讀出金瓜石的歷史空汙問題、讀到貢寮的里山地景與水梯田的復育價值。過去的每一筆影像資料，在時間線的遠方，皆有可能湧現巨大的意義。

▲新書發表《不可見的臺灣：農航影像下的異視界》之貴賓合影。(照片由農林航空測量所提供)

▲《不可見的臺灣：農航影像下的異視界》封面。(圖片由農林航空測量所提供)