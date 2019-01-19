民答那峨穆斯林自治區投票將登場　外界擔心無法減少恐怖攻擊

(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)媒體報導，菲律賓南部穆斯林佔多數的民答那峨島，將在21日舉辦公投，決定哪些地區要加入預計2022年成立的伊斯蘭自治政府，但近日該島恐怖攻擊頻傳，為原本和平解決爭端的想法，增添了不少變數。

日本《產經新聞》回顧，去（2018）年12月31日，民答那峨最大城哥打巴托市（Cotabato City）一處購物中心，發生恐怖攻擊，導致2人死亡。本（1）月9日，一名男子試圖突破哥打巴托市設置的安檢關口，並在槍戰後遭槍殺。警方在他的摩托車内，搜出炸彈。

報導介紹，菲律賓人口高達九成，都是天主教徒，不過仍有5%的穆斯林人口，且多集中在民答那峨島貧窮地區。

其中，民答那峨商業中心、基礎建設最好的哥打巴托市，卻有一半人口是天主教徒，因此成為穆斯林極端主義者攻擊的最好目標。

《產經新聞》引述菲律賓選舉管理委員會説法，表示21日的投票，將有超過270萬人參加，並預計在隔天發佈結果，確定自治政府範圍，但外界對於該自治政府是否能防範恐怖攻擊，仍感到相當懷疑。

報導介紹，原本希望建立獨立伊斯蘭國家的遊擊隊組織，莫洛伊斯蘭解放陣線（Moro Islamic Liberation Front），將主導自治政府。

莫洛伊斯蘭解放陣線領袖向《產經新聞》表示，雖然有些人反對成立自治政府，但該政府將會為所有人服務，包括天主教徒，因此反對人士多未能理解這點，或單純恐懼伊斯蘭教。

莫洛伊斯蘭解放陣線領袖充滿自信地表示，堅持極端作風的分子，日後將遭到孤立，但自治政府仍希望他們的參與。他承諾，將給予原屬莫洛伊斯蘭解放陣線的人士，充分就業機會，並期望日本等國家協助民答那峨，發展農漁等基礎產業。