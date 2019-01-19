貿協台星企業交流會　吸取星國投資印度經驗

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）外貿協會近日在新加坡舉行「台星企業交流會」，汲取新加坡商界進入印度市場寶貴經驗，作為新南向前進印度市場參考。

中央社報導，外貿協會前往印度開拓市場，參加印度兩年一度的古茶拉底省投資高峰會（Vibrant Gujarat Global Summit ），並利用今天過境新加坡機會在希爾頓飯店辦理「台星企業交流會」。

祕書長葉明水致詞表示，新加坡是台灣第6大貿易夥伴、第6大進口夥伴及第5大出口夥伴，台灣去年出口到新加坡金額超過美金173億元。

在台星雙邊投資方面，他指出，台灣截至2017年對新加坡投資累計576件，新加坡對台灣投資累計2262件。金融業居台商投資新加坡行業之首，諸如華航、長榮、陽明與萬海等大型航運業也在新加坡設據點與航點，相繼帶動相關船務與維修的投資。台積電、聯電、聯發科、長春石化、王品也進駐新加坡。

另外，葉明水認為，新加坡和印度長期以來經貿往來密切，2005年兩國簽署全面經濟合作協定後，新加坡帶動化學、塑膠和電機器材等多項產業進入印度市場，印度目前是新加坡在南亞的最大貿易夥伴，新加坡則是印度在東協的第2大貿易夥伴，也是印度的第2大投資國，顯見兩國交流密切。

葉明水這次率台灣8家企業與新加坡企業交流。今天交流會除駐新加坡代表梁國新致詞外，益立集團、天銀化工、中國信託新加坡分行等業者也分享新加坡與印度兩地投資與經貿心得。

台灣與會企業包括半導體製造業大廠帆宣系統、磨床大廠大光長榮機械、泵浦領導品牌三敏電機、金屬網機械製造商久恩企業、冷凍冷藏庫板製造廠燿暉實業、飲水機設備製造商普德家電等。