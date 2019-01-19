白宮：第二次川金會將在2月登場　時間地點將另行公佈

(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)白宮表示，第二次川金會將在下個（2）月登場，而詳細時間地點會再另行通知。

《紐約時報》報導，當地時間昨（18）日，金正恩親信金英哲，在白宮與川普見面，並進行90分鐘談話。會後，白宮發言人説明，第二次川金會確定在下個月登場，但時間和地點會再另行通知。

根據報導，目前越南、泰國、以及夏威夷，都是雙方考慮的地點，而《日本經濟新聞》則報導，外界懷疑第二次川金會，可能在泰國、越南峴港或首都河内舉行。

不過，《紐約時報》批評，美國願意舉行第二次川金會，代表川普在對金正恩退讓。

報導指出，在去（2018）年新加坡川金會中，金正恩明明答應，要向外界揭露其導彈武器庫詳細資訊，但之後北韓又向美國國務卿蓬佩奧等人抱怨，稱這樣等於是告訴美國要攻擊北韓哪些地點。

《紐約時報》回顧，去年11月，美國副總統彭斯在電視節目上表示，北韓不需要全面報告其武器庫内容，等於是放寬了美國要求的條件。

不過，根據南韓《東亞日報》，南韓總統府仍對美朝決定舉行第二次川金會，表示歡迎，並希望能以此加深朝鮮半島永久和平的基礎。

根據報導，南韓總統府發言人強調，南韓會與美國緊密合作，以達到朝鮮半島廢核目標，以及建設永久性和平的具體成果。