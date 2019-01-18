開元食品年節好禮 法國奇想牛軋糖

蟬聯「哈台伴手禮」前三名的傳統牛軋糖向來是年節送禮好選擇，開元食品與人氣烘焙名師麥田金合作，以開元食品代理的VALRHONA奇想系列創作出「繽紛法國杏仁奇想牛軋糖」、「繽紛法國草莓奇想牛軋糖」、「繽紛法國杏百香果奇想牛軋糖」等三種具有法國風味的牛軋糖，並以此作為烘焙課程主題，甫推出就受到消費者與手作愛好者的喜愛，已超過1,400名學員參與課程，意外讓年節檔期有不一樣的新商機。

開元食品企業事務部賴櫻暖副總經理表示，根據網路消費者指數研究發現，台灣有78% 的家戶一年內曾收過贈禮，春節更是一年中最高峰時期，消費市場春節檔期的禮品消費金額就可達36億元，在這當中除了傳統禮品以外，近年來消費者對於手作禮品的喜好度是有明顯的趨勢，因此開元食品特別與烘焙名師麥田金老師合作，推出VALRHONA奇想系列手作禮品，讓民眾可以親自手工製作出高檔的五星級年節禮品，不論是送禮或自行發展出網購、店鋪新品，都是很好的選擇。

麥田金老師亦進一步表示：「短短一個多月，除了可以觀察到參與手作課程的學員很享受手作的樂趣外，還有以參與課程熱絡情況評估，整個年節檔期烘焙伴手禮課程的商機絕對超過千萬的規模」，尤其參與課程的學員除了一般消費者與手作愛好者以外，還有很多學員是具有烘焙業或團購的背景，若以單店平均接單的手作禮盒來看，幾乎可為店家多賺一個月年終。

首款天然水果調溫可可脂 食在開心 趣玩烘培DIY 搶攻創業商機

開元食品代理的VALRHONA奇想系列，於2018年夏天上市，有草莓、杏仁、百香果三種口味，是全球首款水果調溫可可脂系列，是以天然水果粉搭配可可脂製成，一入口即感受到天然新鮮的水果風味及香氣，還有可可脂的綿密化口性，加上水果/杏仁自然的顏色，完全不需要添加色素，融入甜點或糖果中即呈現相當討喜的色澤，創新、濃郁、天然的奇想風味，甫上市即在烘焙市場上造成轟動。

麥田金老師以VALRHONA奇想系列創意發想，發展出草莓、杏仁、百香果三種風味的牛軋糖烘焙課程，不到8週的時間全國已幾乎滿額，預計到過年前，學員人數則會突破1,400人，這些學員不僅有家庭主婦、上班族，更有些學員本身也是烘焙業者，已經將這類的烘焙產業中的DIY課程，打出一套特殊的長尾策略。

創意手作 年節伴手禮風潮正夯

從事甜點烘焙教學有20年經驗的麥田金老師表示，能屢屢帶給學員們驚喜與期待，主要在於堅持使用最好的食材，以及不斷地自我研習及進修。尤其在一次VALRHONA學校的進修機會，接觸了VALRHONA奇想系列，靈機一動，本意是希望帶給學員們的快樂發想，沒想到小小創意，牛軋糖奇想系列課程就此誕生，意外創造出一波強勁的年節DIY市場商機。

麥田金老師形容：「大家可能都知道我做烘焙的首要原則是嚴選素材。VALRHONA也是我堅持使用的唯一優質品牌。而這次的手作烘焙課程這麼受歡迎，主要是因為VALRHONA奇想系列賦予牛軋糖全新的風味與層次感，這是水果粉及果泥所無法取代的，在每一堂「繽紛法國奇想糖果課」中，VALRHONA奇想系列恰到好處的融入牛軋糖，而且只要用心地按部就班來完成步驟，就能做出貴婦級的優質甜點口感。」