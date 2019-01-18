堅守台灣關係法承諾 美軍：不排除派航母通過台海嚇阻中國

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）中國中央軍委委員、聯合參謀部長李作成1月16日在北京會晤美國海軍作戰部長理察森時表示，台灣是中國的國土之一，若有人想強行將台灣分裂出去，中國軍隊將不惜一切代價維護祖國統一。而美方對此也以電子郵件回覆指出，堅守台灣關係法的承諾，美方不允許兩岸任何一方片面改變現狀。

《自由時報》報導，美國海軍作戰部長理察森（John Richardson）近日出訪中國，1月16日會見中國軍委李作成。2人就中美關係進行會談，更對台灣、南海等問題交換看法。

席間，李作成特別強調，台灣問題是中國的內政，事關中方核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來幹涉。如果有人要將台灣從中國分裂出去，中國軍隊將不惜一切代價維護祖國統一，捍衛國家主權和領土完整。

對此，美國國防部亞太事務部發言人羅根則指出，美國一直以來維持「台灣關係法」中的「六個保證」，堅守對台灣的承諾，也就堅定支持台灣的自我防衛能力，並提供台灣防禦性武器。若有任何可能危及台灣人民安全的武力行動或脅迫，美國也不排除協助防禦。

無獨有偶，理察森今（18）日也表示，雖然美軍一直以來就有派遣軍艦通過台灣海峽的情況，但鑒於中國軍事力量逐漸嶄露頭角，美國海軍也不排除派航空母艦通過海峽。

「美軍將台灣海峽視為國際水域，派軍艦通過沒有任何問題。」理察森說。

已經前往日本的理察森也表示，美國秉持一直以來的立場，那就是反對兩岸雙方任何一方片面改變現狀。