美福大飯店 西洋情人節限定Dear My Love美饌套餐

每每到了西洋情人節，總想賴著親愛的另一半，前往極富格調的高級餐廳，品嚐一頓美味的異國佳餚。台北美福大飯店自2月13日至2月17日推出情人節餐飲專案，館內GMT義法餐廳與晴山日本料理均推出「Dear My Love」情人節專屬套餐，套餐內容包含美國Prime老饕牛排、櫻桃木燻龍蝦尾等義式美饌，或炭火極黑和牛牛小排、伊比利老饕豬等日式珍饈，每位NT$2,800+10%。台北美福大飯店同步與義大利天然保養美妝品牌意柏嘉(Bottega Verde)合作，凡點選兩套情人節套餐即附贈一組意柏嘉(Bottega Verde)彩妝組，給予親愛的另一半滿滿的寵愛，限量60組(贈完為止)。Moment café & bakery則於2月8日至2月17日推出「愛戀巧克力禮盒」與「花語香橘磅蛋糕」，巧克力濃稠奶香與磅蛋糕綿密細緻的口感，輕易擄獲心儀對象的味蕾，讓你幸福「袋」著走，每款NT$980起。詳情及訂位請洽02-7722-3399轉各餐廳。

義大利美饌浪漫邂逅 日本和風甜蜜珍饈 享美食附贈義大利知名美妝組

冷冽寒風卻吹不熄甜蜜眷侶的熊熊愛火，高級餐廳瀰漫著浪漫氛圍，搭配主廚精心烹調的異國佳餚，不僅讓愛情大幅增溫，更可共創值得細細回味的愛戀回憶！GMT義法餐廳於2月13日至2月17日推出「Dear My Love」情人節套餐，由義大利主廚Massimo Picci親自設計，套餐內容包含北海道干貝前菜、紅蝦沙拉、黑松露野菇濃湯、海味手工義大利麵以及奢華主菜「櫻桃木燻龍蝦尾佐檸檬香茅泡泡」或「美國Prime老饕牛排佐牛骨髓醬汁及野莓」。主廚嚴選新鮮龍蝦，將其放置沸水中煮熟後，以煙燻手法料理龍蝦，散發淡淡櫻桃木香，並搭佐檸檬香茅綿密泡沫與鮭魚卵，整體味道輕盈無負擔；主廚另嚴選美國Prime等級老饕牛排，香煎至5分熟，軟嫩的口感搭配濃郁的牛骨髓醬汁，並以新鮮莓果點綴，呈獻美福優質牛肉的絕佳口味，最後再以主廚別具心裁的心型巧克力甜點收尾，為情人節畫下完美的句點。

想要品嚐東瀛珍饈的顧客，沉浸於橘黃燈光下的微醺氛圍，晴山日本料理同樣於活動期間推出「Dear My Love」情人節套餐，提供頂級海鮮前菜、季節時令生魚片、湯品及甜點等精緻美饌，搭配精選主菜「炭火極黑和牛牛小排」或「炭火伊比利老饕豬」，頂級肉品於高溫炭火上料理烹調，豐富油漬滴落於炭上造就的熊熊烈火，宛如欣賞一場香味四溢的視覺饗宴，品嚐主菜後還可享用櫻花蝦土鍋飯，滿滿的櫻花蝦鋪滿於粒粒分明的台東林龍星冠軍米上，由餐廳人員親自桌邊服務，享受賓至如歸的專屬寵愛。

凡於活動期間點選兩套情人節套餐的賓客，另可附贈義大利天然保養美妝品牌意柏嘉(Bottega Verde)限量奇幻眼彩組(杏仁亮彩眼影蜜、蜜蠟眼線筆)或限量魅惑大眼組(持久防水眼影筆、睫毛膏)，體驗來自托斯卡尼花草治癒能量的美妝產品(贈完為止)。

情人節主題限定西點 一舉擄獲佳人芳心

除了精緻豐盛的美味大餐外，情人節蛋糕及造型甜品亦是情人節不可或缺的慶祝元素！Moment café & bakery於2月8日至2月17日推出情人節限定甜品，經由點心房主廚的巧手，精心設計出「花語香橘磅蛋糕」及「愛戀手工巧克力禮盒」，給予另一半甜蜜感動的小驚喜。點心房主廚以玫瑰造型及禮物的概念為發想，選用口感扎實綿密的磅蛋糕，搭配略帶酸甜的橘子果乾及果香洋溢的杏桃果醬，以翻糖包裹蛋糕體，栩栩如生的玫瑰，象徵永恆不變的愛情，貼切地傳遞深愛對方的信念，每份NT$980。主廚同時設計出另一款包裝精美的巧克力禮盒(12入)，內含炙熱紅唇巧克力，彷彿時下女性正抹上豔紅俏麗的唇膏豔麗不已；雙色馬卡龍內餡則放入覆盆子軟糖與奶油霜，多層次甜蜜口感讓人愛不釋手；草莓戀人巧克力杯則選用草莓口味的甘納許，心型巧克力片的點綴，證明忠貞不二的堅定愛情，每盒NT$1,080。凡點選「Dear My Love」情人節套餐，另可享甜蜜優惠價加購情人節甜品，每款NT$780起(須三日前預訂)。