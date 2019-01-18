臺灣企銀統籌主辦嘉豐海洋國際股份有限公司聯貸案

臺灣企銀為支應嘉豐海洋國際股份有限公司興建廠房、 購置機器設備、 償還金融機構借款暨營運購料及充實中期營運週轉金所需資金，統

籌主辦總金額新臺幣23.5億元5年期聯合授信案，於108年0 1月18日完成聯貸簽約儀式。本聯合授信案由臺灣企銀統籌主辦， 並獲得全

國農業金庫、高雄銀行、合作金庫、華南銀行、彰化銀行、 元大銀行及第一銀行等金融機構參與，成功完成本聯貸案。

嘉豐海洋公司成立於民國58年2月， 主要從事冷凍水產品之加工製造及銷售業務， 深耕國際水產專業多年，目前海內外共有6座加工生產

基地，包括臺灣小港物流廠及前鎮嘉豐廠、越南芽莊廠及廣義廠、 緬甸仰光廠及實兌廠等，並在美國、澳洲等設立銷售點， 產品線遍及韓國

、日本、歐洲、中東、澳洲、俄羅斯、北美與中南美洲等世界各地。 嘉豐海洋公司多年來除積極拓展市場並致力於魚類產品保鮮及加工品 質

的提昇，另不斷研發並於104年12月24日榮獲第12屆國家新 創獎的農業及食品生技組製造製作技術類-「台灣鯛遺傳改良暨GP S-25℃雲端

冷鏈物流」兩項大獎， 嘉豐海洋公司致力於創新發展的精神與具體成效， 可以說是傳統水產業中的高科技產業。

本案簽約典禮，係由臺灣企銀董事長 黃博怡主持，出席貴賓包括嘉豐海洋公司董事長何山田、 副董事長徐玥圓及8家參貸銀行高階經理人，

簽約儀式順利圓滿完成。

臺灣企銀為國內唯一的中小企業專業銀行， 長期專注中小企業融資業務，協助輔導中小企業根留臺灣、 落地實現，因此在第9屆「台灣傑出

金融業務菁業獎」中榮獲「最佳企業金融獎」及「 最佳中小企業金融獎」特優獎，未來仍將持續落實政府政策， 推動都更金融、綠能金融、

銀髮金融及文創金融，提供客戶更加優質的創新金融服務， 並發揮中小企業專業銀行特色，融資與輔導並重， 鞏固專業銀行的獨特地位。