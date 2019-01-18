北市友善狗狗公車新措施　中大型犬「免裝籠」、「免費」搭乘

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台北市動保處今（18)日指出，將持續試辦友善狗狗公車政策，也與公車業者持續推動中大型犬隻免裝籠，免費搭乘服務，目前共7條路線，假日也提供3班次搭乘至5處狗狗運動公園及活動區。

北市府動物保護處在新聞稿中表示，與台北市公共運輸處試辦週末假日行駛的「友善狗狗公車」廣受好評，今（108)年與公車業者持續推動中大型犬隻免裝籠、免費搭乘服務。

動保處指出，友善狗狗公車現有0東、604、棕6、225、669、279、681等7條路線，並在週末假日提供3班次可供搭乘前往北市5處狗狗運動公園及活動區，民眾可透過台北市公車資訊「我愛巴士5284」網站查詢eBus公車動態及抵達時間。

圖/北市動保處

動保處表示，台北市友善狗狗公車已試辦2年，今年透過公私協力方式，持續為毛小孩爭取動物友善福利措施。此措施由大都會客運、台北客運、欣欣客運、三重客運、首都客運、中興巴士及光華巴士等7家動物友善公車業者持續服務，讓飼主能帶狗狗免裝籠坐公車小旅行。

動保處呼籲，帶狗搭車的飼主，要遵守狗狗健康管理好、寵登疫苗不可少、定期驅蟲及除蚤、一人一犬好關照、上車牽繩戴口罩與衛生清潔有禮貌等6項動物友善公約。

此外也要記得出門前為毛小孩備妥防護措施及清潔用品，共同維護公車內環境衛生，才能讓更多業者支持開放動物友善空間。

更多相關資訊可上網查詢

動保處官網(https://www.tcapo.gov.taipei)「我要遛狗」專區

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