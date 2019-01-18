非洲豬瘟國境防疫升級　110名警力今起增援桃園機場

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為因應非洲豬瘟，國境防疫全面升級，警政署調撥110名警力，在今(18)日加入桃園機場防疫行列。航空警察局指出，昨（17）日執行8304名旅客手提行李防疫檢查時，旅客配合自動丟棄肉製品達183件。

航空警察局安檢大隊副大隊長黃明凱今表示，為配合「桃園機場疫區重點班機登機門手提行李專案」，航警局人員強化自中國等非洲豬瘟疫區來台旅客的防疫檢查，昨執行57架次班機，檢查8304名旅客，平均每分鐘執行10.55人。

中央社引述黃明凱指出，因應國境防疫人力吃緊，警政署調撥保一總隊110名警力，於今天支援桃園機場，將在進行講習與勤務分配後，立刻投入執勤行列。

他說，航警局警力持續在各空橋閘門口進行防疫檢查，替代役人員手持「肉製食品請拋棄」告示牌，並在「肉製食品檢查站」前(如下圖)，告知旅客主動丟棄肉製品，以利快速通過檢查站。

航警局表示，旅客看到防疫宣導後，也主動配合丟棄手提行李中的肉製品。其中，最多為班機上所發送的「肉乾小零食」，也有部分火腿香腸及沒吃完的飛機餐、肉餅、水果。經統計，昨天旅客配合自動丟棄肉製品案件共達183件。

航警說，不少旅客被問到知不知道台灣防疫規定時，有人表示「有聽說」，有人則表示「到台灣之後才知道」。對於防疫安檢，旅客有人抱怨、有人諒解，大多數旅客則保持沈默，尊重防疫規定。

航空公司地勤人員指出，以搭載280人旅客的班機為例，所有旅客以往通過空橋閘門時間，在10分鐘內約可全部清空，但以目前的防疫檢查，需要20分鐘以上，時間超過一倍。

航空公司表示，旅客下不來，飛機就無法清空，清潔人員也無法快速清理座艙，而要搭乘原班機離台的旅客就必須延遲、等待；再者，班機停泊時間拉長，影響到油料、停泊機場的費用也就增加，更會影響航空公司返航時間，甚至影響班機往返不同國家、城市間的調度。

另外，在國境防疫宣導上，桃園機場表示，已全面更換機場內防疫宣傳海報，改為「大字版」的宣傳看板，同時也加上LED電子看板，以輪動式內容即時提醒。另外，行政院農業委員會動植物防疫檢疫局也持續加強防疫犬攔查任務，提升防疫強度。

移民署證照查驗台、財政部關務署台北關紅綠線通關櫃檯，也都有明顯中、英文標示，提醒旅客不要攜帶肉製產品入境，以免受罰。

航空警察局18日持續執行旅客手提行李防疫檢查，並在「肉製食品檢查站」前，告知旅客主動丟棄肉製品，以利快速通過檢查站。中央社