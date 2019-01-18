KPMG台灣具四大創業優勢：人、智財、供應鏈、地理位置

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）KPMG創新與新創服務團隊主持會計師郭冠纓，今（18）日在一場新創論壇中表示，新創業者在台灣發展或選擇台灣作為創業的起點，有四大優勢，包括豐沛的人才資源、完善的智財保護、全球半導體及電子業供應鏈重鎮及前進亞洲其他市場的絕佳地理位置等，有助新創業者擴展事業。

自由報導，今天有一場新創論壇，與談者包含行政院國家發展基金管理會、理律法律事務所、KPMG安侯建業聯合會計師事務所等，分別從政策、法律、稅務、創業心得等方面切入。郭冠纓也說，台灣其實有創業優勢在，有一些新創團隊也還是會選擇來台灣設立公司，如何應用台灣的創業優勢，提升市場知名度，有助於拉高創業成功的機率。

郭冠纓說，至於台灣的創業優勢，台灣有CP值很高的人才，包括IT、文創及醫療的人才，除了人才以外，台灣的資本市場若要募資的話，相對成本也比較低；如果新創業者今天選擇在台灣上市，支付律師、會計師等相關上市費用，加起來大約新台幣1000萬~1200萬元。

不過若新創業者選擇去香港上市，相關費用大概要花2000~2400萬元；但如果野心很大想去美國，光是上市相關費用至少要花1億元。

日前KPMG出版一份《2018台灣CEO前瞻大調查》，報告當中發生，與前兩年相比，CEO對於國家景氣發展的信心程度與前二年相比略顯不足，而海外投資佈局有較大的變動，將以已開發國家北美地區為其首要市場。