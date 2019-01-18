寒假春節旅遊注意！　觀光局公布38間旅行社黑名單與相關資訊

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）寒假暨春節旅遊旺季將至，為保障旅遊消費者權益，交通部觀光局今(18)日公告已解散與廢止執照的旅行業者名單如下：

一、 廢止旅行業執照8家：

(一) 安麒(台北市，經中華民國旅行業品質保障協會【下稱品保協會】公告出會，未依規定補繳旅行業保證金)

(二) 天水(桃園市，經品保協會公告出會，未依規定補繳旅行業保證金)

(三) 樂果(嘉義市，經品保協會公告出會，未依規定補繳旅行業保證金)

(四) 哈比(桃園市，旅行業保證金經強制執行且解款在案，惟未依規定補繳旅行業保證金)

(五) 輝安(花蓮縣，暫停營業逾6個月，未依規定向本局報備)

(六) 七海國際(台北市，經台北市政府核准解散登記)

(七) 奇普(高雄市，經高雄市政府廢止公司登記)

(八) 台灣高鐵(新竹市，暫停營業逾6個月，未依規定向本局報備)

二、 申請解散30家：

台北市17家：​​天祥、長伸、華龍、太古行、歐多俐國際、蕃薯藤、歐利、大金、鴻凱、旺旺國際、亞利安、迪迪、富華、至品、七寶、維美、交通天下。

其他縣市13家：​知樂(新北市)、大米(新北市)、愛與善(桃園市)、仁和(臺中市)、汎德國際(臺中市)、伊達邵(南投縣)、國友(嘉義縣)、金曄(臺南市)、聖得利(臺南市)、全皇(臺南市)、高鵬(臺南市)、華豪(高雄市)、順欣(花蓮縣)。

■為防範非洲豬瘟疫情傳入，旅客如赴中國地區旅遊，應避免前往畜牧場及與畜牧相關人員接觸，亦不得攜帶動植物或其產品入境。如旅客已攜帶相關產品，請投入棄置箱或申報檢疫；若曾赴畜牧場所，請至機場檢疫櫃檯消毒。有關非洲豬瘟疫情防範相關資訊，可至行政院農業委員會動植物防疫檢疫局-旅客入出境專區查詢。

■交通部觀光局提醒旅遊消費者，參加旅行社舉辦之旅遊活動或購買國際機票，應選擇領有旅行業執照之合法旅行社簽訂旅遊契約較有保障，並應確認洽辦者係旅行業相關從業人員。

合法旅行社、旅行社從業人員、合格領隊及導遊人員、參團旅遊應注意事項暨上述公告之業者名單可至該局行政資訊網消保事項專區查詢。

■另每季旅行團「參考售價」請至品保協會網站查詢。如選購低於參考售價之產品，宜多查詢比較了解其旅遊產品內容，確認團費包含及不包含之項目及是否有「自費行程」，及後續一旦解約之退費標準。

■選購國外旅遊產品或出國前，宜至外交部領事事務局網站及行政院大陸委員會網站查詢相關旅遊警示，隨時注意並蒐集國外旅遊目的地旅遊安全資訊，並考量是否前往並注意自身安全。出國前亦請至外交部領事事務局網站「旅外國人動態登錄網頁」登錄個人資訊，以利駐外館處即時協助聯繫。

■出國前請及早檢查護照效期是否6個月以上，倘護照效期不足，請儘早申請換發。

■旅遊諮詢可利用該觀光局免付費電話 0800-211734、品保協會申訴專線02-25995088查詢。另旅客如於國外發生急難事故，亦可向「外交部旅外國人急難救助聯繫中心（全球免付費專線800-0885-0885）」尋求協助。