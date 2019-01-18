前加國駐北京大使被捕 加國總理批：嚴重違反國際法

（台灣英文新聞/ 洪晨芳 綜合外電報導）前加國駐北京大使康明凱（Michael Kovrig）與加籍企業家史派佛（Michael Spavor）於上月雙雙遭中國拘留，至今仍未被釋放，造成各國駐北京大使人人自危。

根據《環球郵報》報導，加拿大於10日召集中國駐加拿大外交官盧沙野，嚴詞要求中國必須遣返遭拘捕的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig），中國的野蠻行為已經嚴重違反國際法中保障的外交豁免權。

而加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）日前也痛批，中國任意拘押兩名加拿大公民，其中康明凱遭逮捕顯示中方一點也不尊重國際法。

現在，各國駐北京大使可說是人人自危，深怕自己成為下一個康明凱。

根據《維也納公約》中外交豁免權的規定，外交人員享有不受任何方式之拘捕或拘禁之特權，即使在卸任之後，外交人員也不應因為先前的外交工作而遭到起訴。

儘管遭加拿大批評，但中國顯然沒有要認錯的意思，中國外交部發言人華春瑩甚至還反咬加拿大一口，表示加國批評他國之前應「先認真研究國際法，不要在國際上貽笑大方」，指出康明凱非現任外交官，而且是持普通護照、商務簽證入境中國。

許多駐北京大使在卸任以後，多半會回到中國進行學術研究、參與會議或經商，而現在，他們可能得擔心先前外交工作中的對話與紀錄，將會成為報復性拘留的關鍵，而中國政府可以藉此威嚇這些外交官們避免再度與民眾接觸，散播政府不希望民眾知曉的事情。

外界普遍認為，此次兩名加國公民被逮捕，是做為華為公主孟晚舟在溫哥華遭到逮捕的報復性舉動。