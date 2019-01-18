美國專家：一帶一路就是個貪污大黑箱

(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)美國專家在《日本經濟新聞》旗下的英文財經雜誌《日經亞洲評論》上發表時評，指出中國一帶一路的特徵，就是相當不透明。

時評回顧，日前外媒透露，中國投資馬來西亞計劃的巨大貪污結構，引起世人關注。

時評認為，其實一帶一路計劃本來就是個「大黑箱」（opaque）。中國限制外界對建設計劃的監督，讓該國公司能盡情地在國外投資風險計劃，也讓該國政府能夠以大型建設計劃，行使政治影響力。

時評嚴厲指出，中國政府不徹底執行監督，且該國公司商業行為又差勁，導致一帶一路計劃成為國際麻煩。

對此，時評介紹，時任中國進出口銀行，竟然在2007年以一句話解釋該國不透明的商業行為：「水清無魚」。

時評分析，許多參與一帶一路計劃的國家，都面臨國債成垃圾債，無人願意購買的慘況，才會給予中國公司趁虛而入的機會，因為它們相信，若真的出現債務危機，中國政府一定會用政治介入的方式，保障其權益。

時評點出，雖然理論上，黑箱協商會讓雙方都無法曝露對方秘密，但由於中國官員不用面對民主選舉，因此中國還是站在較有利的位置。

文章最後，作者呼籲在中國官員學到教訓，開始讓一切制度化前 ，國際社會必須提供建設基礎建設更好的選擇。