晶華酒店和麗晶精品推出「晶豬報喜闔家歡」住房專案

國人最重視的農曆春節假期即將來臨，旅遊旺季也正要開始，如何為家人安排一趟與眾不同的城市之旅呢?2月1日起至2月10日，台北晶華酒店結合了麗晶精品特別為農曆新年所舉辦的熱鬧市集活動，推出「晶豬報喜闔家歡」住房專案，豐富的專案內容除了入住13坪的豪華客房之外、同時還會附贈麗晶精品《新春豬市大集》抵用券2,000元，前往位於地下二樓精品街的市集裡盡情採買年節好禮，感受優閒雅致的年節氣氛。這次的住房專案同時和BMW總代理汎德合作、選擇此一住房專案的消費者，可以額外加價2,000元享受房型升等至19坪之精緻套房、並可獲得BMWX3系列的24小時使用權，邀您闔家前來體驗最尊榮的新春之旅！

充滿濃厚節慶氛圍的《新春豬事大集》是晶華酒店與麗晶精品為了迎接金豬年到來特別打造的一處年貨大街，1月21日起至2月10日每日中午12點至下午六點對外開市，透過大型的華麗燈籠以及台灣傳統大戶人家「阿舍」的風格造景，營造出濃厚的節慶氛圍。市集內的各大品牌也展出多樣值得推薦的年節賀禮，包括采采食茶(Cha Cha Thé)特選的優質茗品結合美味糕點與果乾的設計型禮盒；百年餅舖舊振南集合一系列台灣傳統應景糕點的春華錦繡禮盒；1921年創立於美國加州的See's Candies也推出杏仁太妃糖、美食家綜合棒棒糖、金幣牛奶巧克力等人氣商品陪台灣民眾過節；丹麥有機品牌Palier- The Brewer Company則到場推廣有機茶飲以及牛奶紙盒專用紙特製的各式環保商品；威士忌領路者格蘭菲迪單一麥芽威士忌，則是帶來21年蘭姆風味桶，各式琳瑯滿目的年節禮盒與禮品可供旅客盡情選購。