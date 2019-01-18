電子煙危害小？ 國健署：恐誘發青少年呼吸衰竭

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）根據國民健康署統計，我國成人吸菸率這10年來降幅達4成，國中生和高中生分別下降超過5成和4成，但電子菸吸食率卻有所上升，推斷原因在於民眾普遍誤以為電子煙對健康影響較小。國健署提醒，電子煙恐誘發傳統菸品所未曾引發的健康危害，千萬別輕忽。

國健署王英偉署長提醒，多數電子煙含有尼古丁易致成癮，更有爆炸、致癌等風險，國外研究顯示學生吸食後會導致氣喘盛行率及上學缺課率增加，經常吸食會使腦中葡萄糖的數量減少，也會破壞凝血因子，比吸菸更容易引起中風與出血。

菸品中若添加不同口味，掩蓋菸草辛辣的刺激味，則更容易吸引年輕族群，根據美國研究中發現，超過八成以上的美國年輕族群（12歲至24歲），開始嘗試的第一支菸，即為氣味明顯的加味菸品。

而在臺灣每10個青少年吸菸者中就有4個使用加味菸，特別是女性的使用比率甚至高於男性。這些包裹糖衣的毒藥吸引青少年、女性接觸或誤以為加味菸較無危害而持續吸菸，導致成癮，亟需透過跨部會合作防制與修法加強管制，避免讓加味菸造成兒童青少年的「走味人生」。

此外，有愈來愈多電子煙造成的病例報告和副作用出現，例如美國小兒科醫學期刊曾發表，電子煙中的化學物質可能會降低人體免疫細胞功能，導致肺部損傷和發炎反應。有位18歲女性在使用電子煙後出現呼吸困難、咳嗽和胸痛，還因缺氧而出現呼吸衰竭並插管，這個過敏性肺炎和急性呼吸窘迫綜合徵的病例，證實了青少年使用電子煙的一種風險。

從這些不同嚴重程度的肺部病例報告看來，電子煙所造成的副作用會以許多不同的病症來表現，且這些是傳統菸品所未曾引發的健康危害。