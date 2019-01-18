天成文旅-華山町 陶藝家黃玉英以陶瓷藝術還原海洋的瑰麗與奇幻

「天成文旅-華山町」緊鄰華山1914文化創意產業園區，成為華山藝文的延伸腹地，特別規劃於一樓大廳設置藝術展覽空間，定期更換展出各類型藝術作品，將飯店作為藝文的載體，為旅人的旅程妝點更豐富的色彩。本次展覽特別邀請國際級陶藝家黃玉英，即日起至2019/03/24於大廳藝術展覽空間展出「黃玉英 天成文旅華山町特展」，搭配官網限定「最(醉)想(響)華山住房專案」入住即享多項優惠，每房依房型人數提供早餐、贈送「叁四町」創意調酒或軟性飲料乙杯，同時每房再加贈Cocobar兩首歌曲；邀請大小朋友盡情遨遊台北，除了感受藝術的薰陶外，也能快樂歡唱盡情享受微醺的夜晚。

陶藝家黃玉英的身份除了是一位持續創作的藝術家外，同時也是一位為人師表的老師，目前任教於台北市立成功高中，談起在「天成文旅-華山町」舉辦展覽的緣分，則是來自於「成功高中駐校藝術家」活動，由學校邀請藝術家駐校指導，住宿則指定下榻天成飯店集團旗下台北天成大飯店，這樣友好的關係進而促成此次的「黃玉英 天成文旅華山町特展」。

「黃玉英 天成文旅華山町特展」即日起至2019/03/24展出，呈現陶藝家黃玉英其著名的燻燒陶藝與獨創的海洋世界系列作品。燻燒作品【迴】以新穎現代的造型，結合古老傳統的黑陶技藝，將饒富趣味的黑色迴旋線條，燻燒入白色坯體，創造出旋轉的視覺效果。海洋世界系列作品則是藉由陶土與釉藥來表現海洋世界的元素，如珊瑚、貝類、海膽、及五花八門的魚類等，在陽光穿透波浪下所映現的奇幻風貌，藉此拓展陶藝創作的畛域，以藝術還原海洋瑰麗奇幻的色澤與自由不羈的形象，展現大地之母生生不息的活力。

特別為此次展覽所打造的作品【陶器寶比】，以天成文旅-華山町代言人「寶比」為藍本發想創作，結合海洋與金庫元素，討喜又頗具藝術性。細看【陶器寶比】身上的紋路，正面設計以大小不一的銅錢組成，同時以含有黃金成份的「金水」彩繪其中，與銀行、金庫的主題相作呼應，背面則是以大海中悠遊自在的魚群呈現出磅礡與壯麗，四肢與頭部是取自於珊瑚千姿百態的意象，仔細端看也能發現【陶器寶比】的腳部有著金色的阿拉伯數字「8」，與手部珊瑚的鏤空處也有著「8」的意象，諧音雙關「發」，意旨「發財」的意思，再再與「天成文旅-華山町」銀行、金庫的歷史印記串連，黃玉英老師別具巧思的創作意涵不言其中。

「天成文旅-華山町」即日起至2019/03/24推出官網限定「最(醉)想(響)華山住房專案」，依專案入住華山雙人房平日只要NT$3,500起(定價NT$6,000+10%)，華山四人房平日NT$4,700起(定價NT$7,500+10%)，每房依房型人數提供早餐、贈送「叁四町」創意調酒或軟性飲料乙杯，同時每房再加贈Cocobar兩首歌曲。叁四町 (Machi 34) 將飯店的主題【製酒、藏酒】元素於餐廳晚間酒吧時段充分展現，設計風格融入英式復古酒吧概念，提供輕食小點、特色調酒與精釀啤酒，沿襲在地歷史元素發展「華山1914-1950」、「Machi Craft」與「Not So Classic」三種系列調酒，並以日式清酒、特色水果酒等元素串連。