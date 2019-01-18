中國娛樂審查再出手 男藝人戴耳環上電視全遭馬賽克

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）中國近幾年來對娛樂業審查嚴格出了名，現在竟然連男星都不能戴耳環上電視，否則一律馬賽克處理。

微博帳號「青春小說影視劇透社」日前貼出了數張螢幕節圖照，包括中國饒舌歌手王琳凱上實境秀《小姐姐的花店》，以及演員井柏然上《演員的品格》真人秀的畫面，只見二人的耳垂都糊化處理，顯得相當刻意。

網民看了全傻眼，懷疑中國廣播電視最高監管機構、國家新聞出版廣電總局，是否又出手干預娛樂業了？

事實上，中國政府插手娛樂圈之行徑已非第一樁。​香港01報導，去年1月廣電總局就在某次內部會議中，提出對四種演員必須祭出「堅決不用」的封殺手段，分別是：對黨離心離德、品德不高尚的演員；低俗、惡俗、媚俗的演員；思想境界、格調不高的演員；有污點、有緋聞、有道德問題的演員。

更有甚者，該局還規定，紋身藝人、體現嘻哈文化、非主流文化（次文化）和頹廢文化的藝人，通通不能用。當時就有網友調侃地說，按照此一標準，「中國大半個娛樂圈都得栽進去」。

對於最新的「男藝人上節目不可戴耳釘」熱門話題，中國網民意見不一，有人認為男星戴耳環太娘娘腔，馬賽克處理也好。也有人批評根本是種歧視、簡直越活越封建。BBC引述微博用戶「內幕君」評論，「如果戴個耳釘都要歸罪成會誤導小孩，那國家教育得多脆弱啊？」

演員井柏然（圖／微博帳號「青春小說影視劇透社」）