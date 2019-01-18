生技研究園區實驗動物中心　啟用「豪宅級」智慧綠建築

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）由中央研究院負責興建，歷經十年，斥資新台幣20億元打造的「國家生技研究園區G棟實驗動物中心」昨(17)日啟用，這棟「豪宅」特別講究動物飼育空間，全年恆溫、恆濕，還提供24小時換氣調節，還有專屬管家伺候，不用擔心餐點及環境清潔的問題。

國研院昨上午舉行啟用典禮，出席的動物實驗人員舉手宣讀誓詞，鄭重保證照顧動物及執行實驗時，將遵循動物福祉的最高標準，「尊重與愛護將生命託付給我們的實驗動物」，即使在威脅之下，也不容許有任何違背動物福祉的行為介入工作與專業。

位於南港國家生技園區的國家實驗動物中心，堪稱中央研究院生活圈豪宅級的智慧綠建築，為了給動物最佳環境，國研院實驗動物中心研究員秦咸靜表示，動物飼育空間維持100%的新鮮空氣，溫度控制在22度到24度C，濕度維持在60%左右，空調全年無休，完全隔離窗外的PM2.5，「在這裡，一切以動物最重要」。

進入一樓的天竺鼠及兔子飼育區，中央社引述導覽員表示，實驗人員必須穿著無菌衣作業，如果有燈管損害必須修理，不能直接拆下。因此，在每一層樓的上方特別設計「貓道」讓人員進入維修，以確保飼育空間維持最佳品質。

報導引述國研院表示，實驗動物中心主要飼育小型實驗動物，包括實驗大鼠、小鼠、天竺鼠及實驗兔，是一個兼具動物飼育生產、小型試驗、手術、生醫影像、胚操作及動物實驗室的複合式動物設施，可以充分支援癌症、免疫、代謝與神經退化等疾病動物模式的產製分析，及藥物篩選。

有別於國內其他動物設施不對外開放的管理模式，新成立的實驗動物中心將開放6500個籠位的動物實驗與飼育空間，提供國家生技研究園區內、及周邊生技廠商，進場執行動物實驗，讓國內重要的生技開發能在高品質實驗環境下完成，取得最值得信賴的實驗數據。

實驗動物中心副主任王繼廣說，除了6500個籠位外，實驗中心還是國家實驗鼠的種原庫，擁有83萬個稀有鼠受精卵，是全世界23個國際種源庫之一。

實驗動物中心也透過基因改造鼠實驗，進行對腫瘤、免疫系統疾病的藥效驗證等，研究發展組組長黃純芳說，譬如將腫瘤植入實驗鼠身上，透過3D儀器觀察腫瘤大小，若能使腫瘤縮小，代表能有效抑制腫瘤生長。

國研院說，今天啟用後，動物中心預計3月開始從中研院遷移動物與設備至新大樓，估計6月前完成搬遷。

根據官網資訊，啟用後將加速完成內部維生系統試運轉及動物搬遷作業，協助研究團隊、生技產業完成生技醫藥產品之確校驗證，加速產品開發及上市。

歷經十年，斥資新台幣20億元打造的國家生技研究園區G棟實驗動物中心17日啟用，特別講究動物飼育空間，全年恆溫、恆濕，還提供24小時換氣調節。中央社