澳洲斐濟加強國防合作　共同制衡中國海上霸權美夢

(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)媒體報導，澳洲與南太平洋島國斐濟兩國總理，同意加強國防合作，以制衡中國。

日本《時事通信》報導，澳洲總理斯科特·莫里森（Scott Morrison）與斐濟總理弗蘭克·姆拜尼馬拉馬（Voreqe Bainimarama）舉行會談，確認雙方加強國防合作。

根據報導，莫里森承諾，澳洲將加強協助斐濟邊境防衛，而姆拜尼馬拉馬則強調，這象徵雙方在維和及海上安全的合作。

澳洲近日開始提高對中國的戒心，可能是因為中國滲透該國的程度，震撼了中央政府。

英國《衛報》去（2018）年報導，當地時間10月25日，澳洲為維多利亞洲總理安德魯（ Daniel Andrews），與中國駐澳州大使正式簽署諒解備忘錄，成為該國支持西晉平一帶一路計劃的州份。

然而，澳洲總理斯科特·莫里森（Scott Morrison），卻對此事毫不知情，一直到25日才突然發現，自己的地方政府和別的國家簽約了。他批評，外交是聯邦政府的職責，但維多利亞州竟然事前完全沒有與聯邦政府討論，或徵求相關意見，就擅自與外國政府，簽署諒解備忘錄。

對此，根據報導，維多利亞州主張，他們在談判過程中，一直有和中央政府外交通商部密切聯繫，並稱有提供外交通商部一份影本參考。

但澳洲外交通商部對州政府的説法，表示否定。根據報導，外交通商部表示，雖然在6月左右，就知道維多利亞州在思考加入一帶一路投資計劃的可能，但他們也是到10月25日州政府宣佈後，才發現竟然還有諒解備忘錄的存在。

對此，《澳洲人報》報導，澳洲在野黨工黨黨魁比爾·薛頓（Bill Shorten），要求維多利亞洲總理安德魯（Daniel Andrews），公開一帶一路諒解備忘錄之細節。

而工黨發言人理查德·馬爾斯（Richard Marles）則表示，雖然他個人不反對一帶一路計劃，在澳洲進行，但警告該國必須謹慎提防，中國擴散影響力的意圖，可見澳洲朝野均開始感受到中國的威脅。

事實上，中國除了在澳洲境内設下「特洛伊木馬」外，也在佈局對澳洲的軍事包圍網。

《日本經濟新聞》發表時評，表示習近平可能希望建築「群島長城」，阻斷美國和澳洲。

時評首先回顧，中國近日不斷加強建設及投資南太平洋地區，例如替萬那杜建設大型港口，並希望在未來轉為軍事用途；贈送斐濟軍艦和警車，並加強軍事交流；在巴布亞紐幾內亞和東加，建設高速公路、醫院等設施。

時評指出，中國之所以在南太平洋加強影響力，主要有三個原因。第一，台灣邦交國有大約3分之1，集中在南太平洋，因此中國可能希望藉此，削弱我國國際空間。

第二，對中國來説，南太平洋是連接南美洲的交通要道，而中國自該地區，進口大量糧食和礦物。

不過，時評認為，上述兩個原因，並沒有和美中霸權鬥爭，有最直接關係，並認為我們應該注意第三個原因：建設「群島長城」，在戰爭時阻斷美澳軍事聯繫。

《日本經濟新聞》時評透露，美澳戰略專家，最擔心的，是中國串聯巴布亞紐幾內亞、萬那杜、斐濟、東加，完全包圍澳洲，使軍事衝突在南海和印度洋爆發時，美國完全無法依賴澳洲美軍基地1600位海軍陸戰隊協助，只能靠駐日美軍基地，予以對抗。但當然，遠水救不了近火。

時評回顧，第二次世界大戰時，日本也曾用過類似戰略，分離美國澳洲，為日本創造較大優勢。