〈時評〉借問管中閔：違法兼職何時了 撈錢知多少？

常言道：若要人不知、除非己莫為，夜路走多了、總會碰到鬼；愈爆愈多、愈扯愈長、吃相難看的管中閔兼職案，看來正是如此。

平心而論，個人的是非對錯、違法與否，完全取決於個人的言行，而非個人的政黨顏色好惡。職是，就事論事、依法論法，也不必刻意指名道姓「管中閔」三個字好了，請問：

台大教授，可以先上車後補票出任私人企業獨董而安然無事嗎？如此一來，按照規矩先向台大校方提出申請，走完相關程序後，再去出任獨董的教授，會不會一個個只是被當傻瓜耍？台大教授出任獨董申請書上寫明的「要簽產學合作契約後才就任」，難道可以因人設事，另有「各自表述」的空間？

台大教授，「長期」在國內多所大學支薪兼任講座教授、在中國各大學任兼職教授；中研院所長、特聘研究員，未經許可，就在政大、央大兼任講座教授，沒有違反「教育人員任用條例（未兼任行政職務者）」或「公務員服務法規（兼任行政職務者）」的問題嗎？或謂，出現類似問題者，除管中閔外所在多有，是又如何？不是有更多台大教授、中研院所長、特聘研究員沒有沾染類似問題嗎？能夠因為踐踏法規、視法規於無物的「大牌教授」大有人在，法規就要在「歷史共業」的大帽子底下自我閹割迴避嗎？

台大教授，「長期」與企業財團產學合作，可以只在第一年依規定向校方報請簽核，爾後就不必再向校方報備、繳交回饋金嗎？

行政院政務委員、經建會主委或國發會主委，在任內「持續、 固定、長期」以匿名方式，在週刊媒體撰寫批央行總裁、褒國發會主委的專欄，與個人從事業務行為沒有相違背的問題嗎？沒有球員兼裁判的問題嗎？

另外，引人非議的是：跟上開爭議事項都扯上邊的管中閔，遭監委三度約詢時，管爺先後竟以「眼睛痛」、「媒體報導不適宜出席」、「要忙於台大校長上任」為由而三度缺席。號稱「眼睛痛」，三天後卻欣然應邀嘉義演講；有時間忙校長上任交接事宜，卻沒時間赴監院接受約詢，是不是說明一件事：管爺私事、公務一大堆，實在找不出時間陪諸位監委玩！？

集出任台哥大獨董、和國泰金控產學合作、國內及中國大學兼職兼課、媒體撰寫社論專欄於一身而「錢」途無量的管爺，如果一切合法，大家除了羨慕佩服，大概也只有自嘆不如的份。但是，如果管爺一籮筐的違法事證確鑿，繼監察院的提出彈劾，擺在公懲會與教育部面前的，一言以蔽之：不只是要定奪管中閔繼續當台大校長正當性是否有問題，甚而是繼續當管教授的正當性是否有問題？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）