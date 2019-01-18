法國將重啓徵兵制　16歲青少年都要參與、不分性別

(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)媒體報導，法國將實施16歲青少年為期一個月的兵役制度，不分性別都要參加，以提高國家團結。目前由於要先測試制度，因此暫採自由報名參加方式進行。

日本《產經新聞》報導，本制度將分為兩階段。第一階段是為期15天的集體生活，參與者要著制服，並居住在軍方設施或森林學校内。

根據報導，期間每天早上參與者都要向國旗敬禮、唱國歌。上午會有行政、交通規則課程，以及「自由、平等、博愛」等法國精神教育，還會提供救難訓練。之後，參與者會接受法語考試，並計劃未來職業。

《產經新聞》報導，在第二階段，參與青少年將被分發到消防局等公共設施，進行為期15天的集體公共服務，但可以日程可以彈性調整。

報導介紹，目前本制度將現在法國13省試行，並計劃在2026年前擴及全國。本制度一開始將採取自由參加形式，預計每年招收80萬名青少年，並在未來轉為義務制，強制參加，以讓青少年體驗每天一起唱國歌、向國旗敬禮的生活，培養愛國心。

《產經新聞》分析，法國境内目前恐怖分子，大多是移民第二代，因此該國希望藉由團體生活經驗，培養民衆團結精神，但也有人批評，認為此制度會增加軍方負擔，並將軍事強加在青少年身上。