(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)《華爾街日報》報導,川普的律師邁克爾·科恩(Michael Cohen),涉嫌花錢委託科技公司,讓民意調查結果對川普有利。

根據報導,科恩在川普集團辦公室内,交給科技公司人員12000到13000美元現金,以及一個知名拳擊手的手套。

對此,科恩在推特上坦誠《華爾街日報》報導内容屬實,並對自己盲目的忠誠心感到後悔,引起大量網友關注。

As for the @WSJ article on poll rigging, what I did was at the direction of and for the sole benefit of @realDonaldTrump @POTUS. I truly regret my blind loyalty to a man who doesn’t deserve it.