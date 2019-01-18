華爾街日報：傳華府考慮減弱對中關稅攻勢

美中緊鑼密鼓進行貿易談判之際，傳聞華府為減輕市場憂慮並鼓勵北京做出更大讓步，考慮取消去年夏季以來對中國貨品加徵的關稅，但美國貿易代表萊特海澤反對美方退讓。

華爾街日報引述知情人士說法報導，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）在多場研擬談判策略的會議上，提出對中國貨品加徵關稅全面或部分取消的構想，用意是讓美中貿易談判更順利，並讓中國支持美方要求的長期改革。

但萊特海澤（Robert Lighthizer）反對梅努欽的談判策略，擔心美方退讓恐被視為華府對北京示弱。知情人士說，美國總統川普以往在關稅上與萊特海澤站在同一陣線，但去年12月初美中啟動限期90天貿易談判後，川普已表明希望談出結果，逼萊特海澤要和中方達成貿易協議。

美中貿易談判大限是3月1日，若談判破局，隔天凌晨零時1分起，美國去年9月對2000億美元中國貨品加徵的關稅稅率將從10%升至25%，拉高美商進口成本，並進一步衝擊已明顯降溫的中國經濟。隨著美股去年第4季崩跌逾10%，投資人信心渙散，蘋果公司（Apple）等企業業績受美中貿易戰影響愈來愈深，曾在推特發文自稱「關稅人」的川普態度丕變，不斷釋放看好美中貿易談判前景的訊息。

川普14日向媒體表示：「我認為我們將能和中國達成協議。」在最新談判中，美方雖由萊特海澤擔任首席談判代表，但對北京態度溫和的梅努欽一直積極參與研擬策略。梅努欽在內部磋商過程中，提及中國國務院副總理劉鶴月底率團赴美談判時，美方可提議取消對2000億美元中國貨品加徵的關稅，另對500億美元中國貨品加徵的關稅也可能一併取消。知情人士透露，川普女婿兼白宮高級顧問庫許納（Jared Kushner）贊同可取消部分對中國貨品加徵的關稅，但讓步程度不像梅努欽提議那麼大。

萊特海澤主張，中國常不遵守協議，美方無法信任。他曾在與中方磋商時揚言，美方只有在中方兌現談判承諾時，才會取消對中國貨品加徵的關稅。但知情人士說，萊特海澤已提及，美國若取得對自身有利的貿易協議，可能取消部分對中國貨品加徵的關稅，立場有軟化跡象。

美國財政部發言人表示，各種談判立場都在討論階段，梅努欽和萊特海澤都沒有就關稅或與中國談判的其他環節對任何人提出建議。發言人說，美方內部磋商離完成還有一段距離。

報導指出，美方高層沙盤推演時考慮取消對中國貨品加徵的關稅，對川普政府來說有如髮夾彎，因為華府尚未取消對多個盟邦加徵的鋼鋁關稅，甚至還以進口車加徵25%關稅威脅這些國家。據報導，川普在與中國的關稅戰上陷入兩難。白宮官員說，川普被去年秋冬季美國金融市場動盪嚇到，而美中貿易談判結果將牽動後市。另一方面，川普幕僚表示，川普不希望被認為對中國軟弱，因此一直把關稅當武器，展現他能把北京逼到牆角。