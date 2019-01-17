台北當代聚國際藝廊　主打新觀點交流

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）第一屆台北當代藝術博覽會已於今（17） 日正式對外開放，4個主展區將呈獻90家全球頂級畫廊作品，「新觀點共享平台」將帶來系列跨域論壇，自即日於台北南港展覽館展自20日止。



記者會上貴賓合影留念，左起：台北當代顧問孫怡、瑞銀集團台灣區負責人及財富管理執行長陳允懋、台北當代總監任天晉、台北當代顧問施俊兆（圖/台北當代）

首屆台北當代藝術博覽會（以下簡稱台北當代）堪為亞州國際級的藝術博覽會，由積極結合商業與當代藝術產業的瑞銀集團呈獻，今日記者會出席貴賓包含台北當代總監任天晉（Magnus Renfrew）、瑞銀集團台灣區負責人及財富管理執行長陳允懋、台北當代顧問孫怡等，另也雲集藝文界、影劇圈人士、以及政商名流等。



任天晉希望透過獨有的展會架構， 將新的藏家帶入市場，為他們提供不同價格的優質作品（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

台北當代展示亞洲當代藝術界「當下」最新發展動態，「藝術」和「新觀點」為兩大核心，希望從藝術出發，連結社會各界人士，並成為各領域間溝通的橋樑。

具有藝術歷史背景的任天晉透露，台北當代結合商業性以及藝術性，也因此聚集優秀畫廊、藝術品及藏家，對外開放亦搭起藝術與生活間的橋樑，而這次特別規劃「藝術沙龍」專區，則是 匯集參展的所有畫廊，各自展出一件價格低於 8,000 美元的作品，更能讓大家一睹藝術的多樣性，各自挑選喜好的作品收藏。

前往看展的資深媒體人趙少康受訪時表示，台北當代結合東西方文化，大家都各有所愛，希望藝博會不只有第一次，並舉例之前因為稅收問題談不攏，導致蘇士比到香港而進不來台灣，藝術可以帶動觀光產業，也是很棒的美學教育，並呼籲政府應該支持。



台北當代現場（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

這次藝博會重點「新觀點共享平台」帶來系列跨領域論壇，由來自台灣、 亞洲及國際的著名藝文領袖參與，將於3日針對「過去」、「現在」和「 未來」的主題提出討論。

首（18）日論壇將圍繞「過去」 這個主題回顧不同藝術家的創作，討論範疇包含： 林壽宇及亞洲二十世紀中最重要的藝術家之一—李元佳。 論壇講者包括代表藝術家林天壽遺產管理單位的國際藝評人協會台灣 分會理事長謝佩霓、香港M+水墨策展人馬唯中及藝術藏家姚謙。

次日將聚焦「現在」 側重對當代藝術策劃實踐、新晉及知名藝術家的討論， 講著包括藝術家蔡佳葳和梁慧圭及Para Site藝術空間策展人周安曼、M+副總監及總策展人鄭道鍊和獨 立策展人徐文瑞。

最後一天將以「未來」為題， 展開對二十世紀以後亞洲美術館及機構發展方向的深入探討。 講者包括teamLab的工藤岳、藝術出版Ocula主編白慧怡 （Stephanie Bailey）及新生畫廊計劃展區參展畫廊代表。



台北當代現場（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

除了論壇活動外， 台北當代這次帶來的作品跨領域並具多元性，舉凡平面繪畫、雕塑、裝置等皆有，更展出數件裝置藝術作品，現場並提供超越傳統藝術博覽會展位空間限制的獨特互動體 驗。展出作品包括來自藝術家葉偉立（漢雅軒畫廊）、劉致宏（nc a | nichido contemporary art）、江宥儀（Gallery Vacancy）、周世雄（亞紀畫廊）及Ichwan Noor（ROH Projects）的精采作品。

台北當代將於1月18日至20日，於台北南港展覽館1館的4樓舉行。入場票券自即日起可於線上購買，開幕晚會將於今日晚間進行，單人票新台幣750元，優待票則為新台幣400元，更多詳情請上官網查詢。