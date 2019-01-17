友達入選彭博性別平等指數 連續2年台灣唯一

（台灣英文新聞/ 科技組 綜合報導）友達光電今（17）日宣佈入選2019彭博性別平等指數（Bloomberg Gender-Equality Index, GEI），該指數共納入36國、涵蓋10種產業別的上百家企業，友達以實際行動打造友善健全的職場環境，於各項目評鑑之綜合表現優異，成為連續兩年、台灣唯一入選的性別友善企業。

美國財經專業媒體《彭博》透過四大評分構面來衡量性別平等，包含企業性別數據統計、員工照顧政策、社區參與服務，以及具有性別意識的產品服務等層面，選出全球對性別平等高度重視的企業，今年共有230家企業獲納入指數，其中以銀行金融業、民生消費業、化妝紡織業居多，科技業者僅占約一成。友達在各項評比得分出色，不僅超越全球230家企業的平均分數，也高於獲納入指數的26家科技業之平均，為全球少數入選GEI的科技公司之一。

友達長期關注員工職場友善環境，在女性員工任用上，全球女性員工占員工總人數達35%，同時亦注重董事會成員組成之性別平等，女性在董事會中占比為22%，透過不同性別特質的多元觀點，為公司提供不同的決策思考方向，以強化董事會功能及提升企業績效。

友達秉持以員工為本的理念，設立友達大學並規劃六大學院，依據核心專長及下一階段人才培育需求，透過系統性規劃訓練藍圖，讓女性在職場也能充分發揮所長；針對懷孕員工提供全方位的照顧，並重視工作與生活平衡發展，設立瑜珈社、舞蹈社、烹飪社、手創社等受女性歡迎的社團活動。