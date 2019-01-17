金管會3度重罰陸資違規投資大同 限6個月內出清

大同陸資股東3度遭罰，金融監督管理委員會表示，陸資龍峰國際透過5個外國機構投資人(FINI)帳戶投資大同，除罰企業新台幣60萬元，也罰企業負責人342萬元。

金管會證期局副局長張振山表示，龍峰透過包括永豐證金亞洲、元大證香港、大華繼顯證券、帕米爾思資本及金英證券香港等5個FINI帳戶，自2017年2月至2018年3月陸續買進大同持股至18.01%，至今持股比例沒有變動。

張振山指出，由於龍峰國際未依兩岸人民關係條例第73條第1項規定經主管機關許可，以自身及藉由他人名義透過外資投資國內有價證券，依第93條之1第1項規定對龍峰國際處以罰鍰60萬元、停止股東權利及限期6個月內出清持股。

由於龍峰國際持有國內證券超過已發行股數10%，藉由他人名義買賣也未確實依證券交易法第22條之2辦理持股轉讓事前申報、第25條及第43條之1第1項規定辦理持股申報，金管會也依證交法第178條之1項及第179條第1項規定，向龍峰國際負責人處罰鍰342萬元。

除了金管會對投資大同的陸資祭出重罰外，台灣證券交易所也決定對大同提出4大要求：一、對轉投資風險控管，虧損要提改善計畫，並按季提報董事會控管；二、對投資及不動產處分重新審慎評估，提報審計委員會及董事會討論，目前進行中的投資案及不動產處分案需重新評估；三、非簽證會計師3個月內完成集團內部控制制度專案審查；四、獨董需善盡職責。

大同資案3度遭罰，背後都有龍峰國際的影子，第一次遭罰是2017年5月5日，龍峰國際透過永豐金證券香港以外資身份投資大同股票，持股4.06%，被金管會開罰60萬元，且限制股東權，要求6個月內在公開市場上賣出；第二次則是2017年12月5日又查到龍峰國際透過加拿大籍帳戶，繞道香港券商後，又以外資身份持有大同股票8.78%，金管會除依兩岸人民關係條例開罰60萬元外，也用證交法開罰552萬元，一樣要求6個月內釋出股票。

張振山解釋，這次開罰金額較第二次少，主要因為裁罰金額以未依規定辦理持股申報的次數計算，因此這次依證交法裁罰金額比上次低。