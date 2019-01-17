中國堅持一國兩制？ 陸委會：高達7成4台灣民眾反對

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）大陸委員會今（17）日公布最新民調結果，7成4民眾不接受中國大陸「一個中國原則」的「九二共識」，更有高達75.4%民眾不贊成中國大陸「一國兩制」主張，將近9成受訪民眾認為，台灣未來與兩岸關係發展要由台灣2,300萬人決定。

陸委會今日下午舉行記者會，會中公佈最新民調。對於爭議已久的「九二共識」，本次調查顯示發現，7成以上民眾不贊成中國大陸「一國兩制」主張，74.3%民眾不接受中國大陸「一個中國原則」的「九二共識」，而對於中共不承諾放棄對台使用武力的主張有近8成表達反對。

陸委會強調，堅持中華民國主權是台灣社會的最大共識，台灣民眾從未接受中共提出消滅我主權的任何主張或方案。

對於爭議已久的「九二共識」，本次調查顯示，有5成民眾認為兩岸間沒有「九二共識」，9成民眾支持政府主張各界在推動經濟發展的同時，更應該維護國家整體安全利益的作法。

8成以上認為中國大陸應務實面對中華民國，尊重台灣主體性；台灣未來與兩岸關係發展要由台灣2,300萬人決定。

本次調查也顯示，76.1%民意支持蔡總統提出兩岸關係發展的「四個必須」，及75.2%支持建立兩岸交流三道防護網等的主張。

此外，81.4%民眾支持「兩岸間政治協商應該由政府對政府來進行，並且經過台灣人民的授權和監督」的作法，83.1%民眾贊成兩岸如果要進行政治協商簽署協議，政府應該有更嚴謹完善的立法。

陸委會指出，未來在兩岸交流互動的法制面也將因應情勢變化，妥慎考量國家安全與臺灣整體利益，建構兩岸互動中的「民主防護網」。

本項調查是陸委會委託全國公信力民意調查公司，在1月11日至13日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,078份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.98%。調查結果已對受訪者性別、年齡、教育程度及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。