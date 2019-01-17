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吳健保藏匿菲國遭逮 刑事局將遣返

刑事局今天說，獲報吳健保藏匿於菲律賓，雙方協力於昨天下午將他逮捕到案，正辦理遣返程序。刑事局今天說，獲報吳健保藏匿於菲律賓，雙方協力於昨天下午將他逮捕到案，正辦理遣返程序。

By  中央社
2019/01/17 18:20

前台南縣議會議長吳健保涉職棒假球案遭判刑定讞，竟於民國103年潛逃出境。刑事局今天說，獲報吳健保藏匿於菲律賓，雙方協力於昨天下午將他逮捕到案，正辦理遣返程序。

刑事局今天表示，現年69歲的吳健保因涉及職棒假球簽賭案，經台灣高等法院於民國103年8月13日以恐嚇、詐欺等罪合併判處有期徒刑5年5個月定讞，其中詐欺罪判處3年2個月部分不得易科罰金，需入監執行。

由於吳健保拒不到案服刑且於同年底畏罪潛逃偷渡出境，經新北地檢署於103年10月發布通緝。

刑事局指出，偵查第八大隊獲報指吳健保藏匿於菲律賓，便將相關情資通報駐菲聯絡官，經駐菲聯絡官會同菲國警察總署和移民局人員歷時3個多月監控，掌握吳健保藏匿在菲國蘇比克灣一處別墅內。

台菲警方確認吳健保在菲國行蹤後，於昨天晚間6時30分許將他逮捕到案，目前正洽菲律賓移民局辦理相關遣返程序。

吳健保涉及職棒假球案遭判刑確定，103年9月30日應發監執行卻未報到。吳健保涉及分別由台南地檢與新北地檢偵辦的兩起職棒簽賭案。由南檢主辦的部分，吳健保被判2年有期徒刑，已執行完畢。

另，新北地檢主辦部分，103年8月被台灣高等法院判刑5年5月定讞，其中有3年2月刑期不得易科罰金，需入監服刑，由新北地檢囑託台南地檢代為執行。
地檢署

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