LGBT的煉獄　車臣共和國內非人待遇曝光

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）俄國LGBT人權團體LGBT連線(Russian LGBT Network)近日指控，俄羅斯聯邦內的車臣共和國政府，有計畫性的逮捕、監禁並虐待LGBT族群，縱使當地政府竭力否認，依舊引發國際社會關注。

該組織的負責人可切科夫(譯名，Igor Kochetkov)表示，從去(2018)年的12月開始，車臣政府已經陸續監禁了40多名同性戀，其中兩人在當局的頻繁折磨之下，已經於該共和國南部阿爾貢市(Argun)的秘密監獄內喪生。

他還宣稱車臣警察沒收了同性戀人士的身分證明文件，以避免他們逃到俄羅斯等其他地方尋求法律協助，現階段仍有150名左右的同性戀正因為警察的搜捕而處在危險當中。

而根據歐洲安全與合作組織(OECD)的報告，光是2017年間，當地軍警就逮捕了一些「可能」是同性戀的人，以包括電擊在內的手段虐待這些人，甚至鼓勵同性戀的家人與朋友進行「名譽殺人」(honor killing)，自發性地清理門戶，以「維護家庭聲譽」，並威脅如果不自行解決，警察將會代為動手。

儘管當地政府嚴詞駁斥外界的質疑，車臣共和國反同性戀的立場，國際上十分清楚。2017年，該國領導人卡迪羅夫(Ramzan Kadyrov)才公開告訴媒體，車臣共和國內沒有任何一個同性戀，如果有一定是西方國家捏造出來的，屆時當地社群應該消滅這些人，以「維持血統的純正」(cleanse their blood)。

一名成功逃過追捕的倖存者告訴NPR，警察用黑色塑膠袋蓋住他的頭部，並用槍抵住他的太陽穴，威脅他打電話叫另一名同性戀來會面，然後在對方赴約後將兩人一同抓走，利用電擊、毆打、斷食等方式，希望挖出更多同性戀者的藏匿處。

然而，由於關於車臣共和國的這類傳言從未停過，之前西方國家有派出調查團前往該地，但是並沒有找到這一個秘密監獄，因此當地政府似乎也有恃無恐，真相仍待進一步的調查才能曝光。