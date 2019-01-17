華泰瑞苑、華泰瑞舍、HOTEL QUOTE Taipei 暖冬遊最高折抵NT$1,500

為響應觀光局「擴大國旅暖冬遊」補助專案，華泰大飯店集團旗下三館飯店華泰瑞苑、華泰瑞舍、HOTEL QUOTE Taipei 皆開放訂房優惠，即日起至2019年1月31日前平日星期一至四入住，透過官網或來電訂房，每位房客憑身分證字號即可享一次住宿費折抵優惠。30歲以下或60歲以上，每房每晚可補助至多NT$1,500；31歲至59歲者則每房每晚最高折抵NT$1,000。把握機會入住世界級國家公園旅宿、體驗公寓式酒店在地旅宿生活、台北市中心設計酒店就趁現在！

位於墾丁國家森林遊樂區內的華泰瑞苑，坐擁大尖山及大灣壯麗景色，是當年蔣公總統行館之一，更是亞洲唯一入選「全球十大國家公園旅宿」的度假飯店，「同處自然，自然共處」的設計理念，讓墾丁的原色原味在此完整展現；台北華泰瑞舍是房間內設有獨立廚房設備的公寓式酒店，24小時專業的管家服務，讓住客得以體驗如家人一般的溫暖照顧以及高質感的在地旅宿生活；位於台北小巨蛋旁的 HOTEL QUOTE Taipei 則是設計風格旅店首選，低調靜謐而獨具品味的建築外觀，細節處富含設計巧思，充滿沈穩的不凡氣質，一樓 333 RESTAURANT & BAR 復古華麗的氛圍、手工製作的異國美饌，是和三五好友 ’’late dining’’、消磨時光的放鬆好去處。請洽觀光局「擴大國旅暖冬遊」補助專案或致電華泰大飯店集團各館訂房專線。