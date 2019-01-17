中華電信行動網速再獲國際肯定穩座全台行動品質NO.1

中華電信行動品質再獲肯定！ 中華電信繼2018年底獲國際報告權威機構OpenSignal 公布調查報告「4G下載速度」及「整體下載速度」 獲業界雙料冠軍，蟬聯第一。2019開春， 國內官方公布4G行動上網速率量測結果，媒體以「 中華電行動網速稱冠22縣市」、「在全台22縣市中， 中華電信完勝對手」、「4G測速中華電信下載全奪冠」、「 高鐵全線和台鐵主線，中華電信拔得頭籌」及「全國22縣市完勝， 史無前例」，為中華電信這次官方量測結果做了最忠實的大幅報導。

國際測速網站Speedtest公布中華電信蟬聯「 台灣行動網速第一名」大獎

國際權威測速領導品牌Ookla旗下知名網站Speedtest â於16日公布台灣行動網速最新調查結果，中華電信蟬聯2018 年下半年「台灣行動網速第一名」大獎， 再次印證中華電信行動下載網速仍為業界第一， 穩座行動網速三冠王！

依據Speedtestâ網站所公布， 2018年下半年台灣電信業者行動網路報告， 是採集了全台74萬台裝置、超過696萬次測量樣本， 所分析出來的報告結果，其測試結果亦獲國內外媒體大量引用。 分析報告顯示，中華電信行動平均下載速度遠超越同業達26%~ 219%，而且速度得分較上半年成長14%， 下載速度更相較上半年成長14%達53.89Mbps， 成長幅度皆為業界之冠。而手遊族群最在意的「低延遲度」 達25ms，亦為業界之冠，顯現中華電信十分重視客戶感受， 在品質上力求超越自己。

佈建全台獨家6CC技術再創網路品質新巔峰

依據通傳會公布最新全台4G基地台數量， 中華電信在2018年12月底達14,599台，為業界最多， 且在全台各縣市佈建數量均為第一，相較同年7月底成長12%。 由於基地台數量持續大幅超越同業，4G網路品質也大幅躍進。

中華電信董事長鄭優曾強調「只要客戶有需要， 加碼建設4G網路，也要讓中華電信網路品質向上提升。」 對再次獲獎，鄭董事長表示，「回顧2018年行動網路建設有成， 蟬聯Speedtestâ、 OpenSignal下載網速冠軍的殊榮， 是客戶對中華電信最大的肯定。」

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示，展望2019年， 為更能提升尖峰時刻客戶下載速率，4G將持續建設高頻段基地台( 1800MHz及2600MHz)， 同時特別針對全台超過500處人潮密集區域， 運用中華電信擁有全台4G最大頻寬資源， 獨家提供高速基地台6CC技術，讓客戶對行動品質提升更有感。

中華電信此次蟬聯Speedtestâ「台灣行動網速第一名」 大獎，除展現建設成果，也再次印證客戶對使用中華電信行動服務真 實的感受，能接連獲獎實至名歸， 中華電信亦將持續致力提供客戶NO.1的4G行動網路服務。