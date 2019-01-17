便民新措施 顧立雄：50萬以下存款免核對身分​

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）農曆春節將至，民眾前往銀行提錢的頻率大增，但日前多家銀行因洗錢防制措施過於繁瑣，惹出民怨。對此，金管會主委顧立雄今天表示，將採取多項便民措施，包括：無摺存款50萬元以下，若金融機構已經有資料，則無須再出示文件資料核對。

行政院長蘇貞昌上任後，要求各部會提供「民怨或不便民事項」調查表，希望有效排除民怨，更在今天召集顧立雄、財政部長蘇建榮等人，視察合庫銀行，親自了解目前銀行對於洗錢防制與關懷客戶的狀況。

蘇貞昌表示，民眾儘管只是到銀行領一點點錢，也要一再被詢問與填資料，如此不但引起民怨，也增加行員不必要的負擔。他認為洗錢防制過猶不及，雖要避免民眾被詐騙，也應給予其最大的尊重跟方便。

因此，蘇貞昌要求行政院副院長陳其邁召集金管會、財政部等機關，決定超過50萬元以上的提存活動，維持原來的查驗措施。然無摺存款50萬元以下，若該銀行客戶曾經來辦理交易而已留下資料者，就不需再出示文件資料核對。

顧立雄也強調，洗錢防制應便民且符合比例原則。他舉例，小吃店可能每天都會固定進行1、20萬無摺存款，銀行既然已留有他的個人資料，若每次還要硬性查驗其身份證明文件，將增添許多不便。因此，新措施有助於消除民眾麻煩。

此外，對於無摺存款，若之前有在銀行留存過資料，則不再要求客戶提供資料，但對於陌生客戶，應加強關懷及防範。至於民眾繳納稅金、規費，因為是繳給政府，無詐騙問題，也不適用洗錢防制規定。