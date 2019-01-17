富邦證券榮獲臺灣證券交易所頒發IPO三項大獎殊榮

富邦證券投資銀行業務屢創佳績，榮耀再下一城。臺灣證券交易所於 16日舉辦 「107年中介機構頒獎典禮暨新上市家族聯誼會」， 富邦證券由總經理程明乾出席領取「流通證券獎-證券承銷商」 第二名、「活絡經濟獎-IPO籌資金額」第二名及「活絡經濟獎- IPO市值」第二名等三大殊榮， 顯示富邦證券提供客戶優質輔導品質， 結合完整的金控資源及專業創新能力， 全方位資本市場服務備受肯定。

富邦證券資深副總吳春敏表示，富邦證券2018年成功輔導金穎生 技、南寶樹脂、興能高科技、復盛應用科技上市櫃， 其中南寶上市案法人得標比重高達68%，成為IPO案實施競價拍 賣制度三年以來之最高紀錄。另外， 眾所矚目的復盛應用科技上市案，榮登2018年最大IPO籌資案 。復盛曾於2008年因私募基金收購而下市， 集團經過專業分工而更顯茁壯， 並在富邦證券輔導下順利重新掛牌上市。富邦證券亦曾於2015年 輔導億豐綜合工業成功重新上市，已成為此類型案件的專家， 亦為客戶輔導上市櫃之首選。

此外，2018年富邦證券在SPO籌資業務方面成績表現亮眼， 主辦件數為市場第一，承銷金額位居前二大，承銷多檔指標案件， 例如陽明海運、大江生醫、台燿科技、健策精密、美律等籌資案， 其中值得一提的是，陽明海運有擔保可轉換公司債為年度最大SPO 承銷案，籌資規模更是航運股五年來之最。

2018年IPO及SPO市場最大承銷案均由富邦證券所囊括， 突顯富邦證券之專業與造勢、配售等強大能力， 深獲國內大型企業及投資人肯定。同時， 成功協助客戶於資本市場籌資，共創三贏。

吳春敏指出，富邦證券擁有堅實的金控資源， 包銷配售能力相對堅強，得以有效發揮業務競爭力， 並運用完整金融資源擴大客戶及通路基盤， 提供發行公司全方位金融服務。因此，於2018年勇奪全球金融雜 誌(Global Finance) 「台灣最佳投資銀行」、金融亞洲雜誌(Finance Asia)「台灣最佳投資銀行」暨「最佳權益證券發行機構」 殊榮。

展望未來，富邦證券將發揮業界唯一擁有OSU海外主辦承銷之經驗 ，積極開拓大中華地區市場，並配合政府新南向政策，服務海內、 外優質客戶，掌握亞太區域跨國界產業併購、財務顧問等成長商機， 期能與資本市場共同成長茁壯。