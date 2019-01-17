AI+多重資產 2019投資最夯組合

2019年新年伊始，國際金融市場依舊波動劇烈， 全球投資版圖變化亦莫測，投資如何能掌握趨勢、規避風險， 依然是重要的課題。富邦投信董事長胡德興表示，新的一年一開始， 富邦投信選擇本年度最夯亮點—AI(人工智慧)打頭陣，因應20 19年大波動的市場型態，建議以多重資產型基金來做長線布局， 讓投資人在迎接科技大未來的同時，也能掌控風險。

2018年富邦投信累計發行了9檔基金，有別於過往強化ETF商 品的廣度，2018年則加強產品深度， 並依據客戶需求導向發行適合商品，截至2018年底整體ETF之 規模為1,143億元，較2017年大幅成長55%， 主要是來自債券ETF規模大幅成長。胡德興表示，富邦投信201 9年的首發，瞄準AI投資浪潮，下周一(21日)起將募集國內第 一檔AI概念的多重資產型基金—富邦AI智能新趨勢多重資產型基 金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。同時，2 019年度也將加強研發獨特的主動式商品，與ETF商品做產品線 的互補，提供投資人全方位的資產配置利器。

2019年全球經濟風險變數增加， 富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益認為，可持續關注經濟、 企業成長趨緩，以及貿易衝突加劇兩大觀察重點。 由於市場對景氣疑慮的升溫，使得聯準會(FED)升息態度軟化， 美債殖利率高檔回落，美債殖利率長短利差持續收斂， 引發市場對經濟風險疑慮增加；近期主要經濟體美國、中國、 德國景氣數據趨緩，企業獲利增長持續下修、實質GDP成長率增長 減速，加上主要國家貨幣正常化下，市場流動性趨緊，未來可觀察F ED升息速度、ECB何時啟動升息、BOJ何時結束寬鬆、 中國去槓桿監管力道等因子， 預期可能使得美元轉弱及股債市波動加劇。

至於中美貿易戰的部分，可觀察因子包括川普貿易言論及中國態度， 未來可能的發展朝向中美貿易戰未擴大，雙方達成協議，另外美、 歐汽車關稅亦可能達成協議，故預期後續美元及人民幣可望止穩， 新興市場貨幣將反彈。在上述多項經濟風險變數增加下， 粘瑞益建議，2019年可採取多重資產配置策略為上策。

此外，2019年的新亮點非AI莫屬。富邦AI智能新趨勢多重資 產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)擬任 經理人郭德齊表示，AI可以在醫療應用上創造新藍海市場、 可以幫助零售業持續發光發熱、可以加速半導體產業成長， 這些都只是AI範疇的一環；相對於20年前的個人電腦普及、10 年前的智慧手機崛起，這波AI趨勢全面在大家身邊滲透， 不是只有某個產業鏈會成長；曾有科技業專家說過，未來10年有5 0%的工作會變成新的形態，也說過AI展現的是打破全球經濟失衡 的機會，所以投資人現在也不應缺席這場AI的盛宴。

郭德齊指出，富邦投信21日起募集的這檔AI基金，聚焦在掌握A I關鍵技術或零組件之企業，主要投資在美、歐、日、 中國與台灣企業，涵蓋各項AI服務應用，包含醫療、零售、 通信等領域。除了鎖定市場投資趨勢熱潮外， 更期望善用多重配置的投資理念，包括多重資產、多重區域、 多重顧問等投資策略，以創造兼顧收益與風險的最適投資組合， 除了專注布局全球AI智能相關產業鏈的同時，在風險來臨時， 也能透過股債等各類資產比例調整， 尤其今年全球金融市場仍面臨諸多波動因子， 藉由多重配置也能達到降低波動度的效果。

郭德齊進一步指出，基金配置上將以股權投資為主， 但在風險來臨時，透過股債等各類資產比例調整， 達到降低波動度之效果。至於股票投資部分， 由紐約梅隆資產管理北美公司擔任海外顧問， 該公司隸屬於紐約梅隆集團(BNY Mellon)，之所以選擇其作為顧問夥伴， 就是因為該公司旗下的資產管理團隊長期投入AI領域投資與研究， 專攻發展全球各類型股票的主動投資策略，包含Fintech(金 融科技)及IOT(物聯網)領域， 擁有專業的主題式基金研究團隊， 未來將與富邦投信投資團隊攜手合作，篩選出符合AI 智能新趨勢投資主題股票， 期望為投資人打造收益與風險兼顧的最佳投資組合。

郭德齊也提醒，AI產業是未來世代的創新趨勢， 儘管在景氣波動下仍擁有較高的發展空間，若撇除短線市場波動， 著眼於長期願景與成長潛力下仍值得投資，透過多元區域、 多樣化資產來因應市場變化作最適的資產配置， 不僅在多頭市場中能夠享有高成長機會， 在市場波動加劇時也能透過較保守的收益型商品來平衡投組風險。