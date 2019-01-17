AI+多重資產 2019投資最夯組合

2019年新年伊始，國際金融市場依舊波動劇烈，全球投資版圖變化亦莫測，投資如何能掌握趨勢、規避風險，依然是重要的課題。富邦投信董事長胡德興表示，新的一年一開始，富邦投信選擇本年度最夯亮點—AI(人工智慧)打頭陣，因應2019年大波動的市場型態，建議以多重資產型基金來做長線布局，讓投資人在迎接科技大未來的同時，也能掌控風險。
2018年富邦投信累計發行了9檔基金，有別於過往強化ETF商品的廣度，2018年則加強產品深度，並依據客戶需求導向發行適合商品，截至2018年底整體ETF之規模為1,143億元，較2017年大幅成長55%，主要是來自債券ETF規模大幅成長。胡德興表示，富邦投信2019年的首發，瞄準AI投資浪潮，下周一(21日)起將募集國內第一檔AI概念的多重資產型基金—富邦AI智能新趨勢多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。同時，2019年度也將加強研發獨特的主動式商品，與ETF商品做產品線的互補，提供投資人全方位的資產配置利器。
2019年全球經濟風險變數增加，富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益認為，可持續關注經濟、企業成長趨緩，以及貿易衝突加劇兩大觀察重點。由於市場對景氣疑慮的升溫，使得聯準會(FED)升息態度軟化，美債殖利率高檔回落，美債殖利率長短利差持續收斂，引發市場對經濟風險疑慮增加；近期主要經濟體美國、中國、德國景氣數據趨緩，企業獲利增長持續下修、實質GDP成長率增長減速，加上主要國家貨幣正常化下，市場流動性趨緊，未來可觀察FED升息速度、ECB何時啟動升息、BOJ何時結束寬鬆、中國去槓桿監管力道等因子，預期可能使得美元轉弱及股債市波動加劇。
至於中美貿易戰的部分，可觀察因子包括川普貿易言論及中國態度，未來可能的發展朝向中美貿易戰未擴大，雙方達成協議，另外美、歐汽車關稅亦可能達成協議，故預期後續美元及人民幣可望止穩，新興市場貨幣將反彈。在上述多項經濟風險變數增加下，粘瑞益建議，2019年可採取多重資產配置策略為上策。
此外，2019年的新亮點非AI莫屬。富邦AI智能新趨勢多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)擬任經理人郭德齊表示，AI可以在醫療應用上創造新藍海市場、可以幫助零售業持續發光發熱、可以加速半導體產業成長，這些都只是AI範疇的一環；相對於20年前的個人電腦普及、10年前的智慧手機崛起，這波AI趨勢全面在大家身邊滲透，不是只有某個產業鏈會成長；曾有科技業專家說過，未來10年有50%的工作會變成新的形態，也說過AI展現的是打破全球經濟失衡的機會，所以投資人現在也不應缺席這場AI的盛宴。
郭德齊指出，富邦投信21日起募集的這檔AI基金，聚焦在掌握AI關鍵技術或零組件之企業，主要投資在美、歐、日、中國與台灣企業，涵蓋各項AI服務應用，包含醫療、零售、通信等領域。除了鎖定市場投資趨勢熱潮外，更期望善用多重配置的投資理念，包括多重資產、多重區域、多重顧問等投資策略，以創造兼顧收益與風險的最適投資組合，除了專注布局全球AI智能相關產業鏈的同時，在風險來臨時，也能透過股債等各類資產比例調整，尤其今年全球金融市場仍面臨諸多波動因子，藉由多重配置也能達到降低波動度的效果。
郭德齊進一步指出，基金配置上將以股權投資為主，但在風險來臨時，透過股債等各類資產比例調整，達到降低波動度之效果。至於股票投資部分，由紐約梅隆資產管理北美公司擔任海外顧問，該公司隸屬於紐約梅隆集團(BNY Mellon)，之所以選擇其作為顧問夥伴，就是因為該公司旗下的資產管理團隊長期投入AI領域投資與研究，專攻發展全球各類型股票的主動投資策略，包含Fintech(金融科技)及IOT(物聯網)領域，擁有專業的主題式基金研究團隊，未來將與富邦投信投資團隊攜手合作，篩選出符合AI 智能新趨勢投資主題股票，期望為投資人打造收益與風險兼顧的最佳投資組合。
郭德齊也提醒，AI產業是未來世代的創新趨勢，儘管在景氣波動下仍擁有較高的發展空間，若撇除短線市場波動，著眼於長期願景與成長潛力下仍值得投資，透過多元區域、多樣化資產來因應市場變化作最適的資產配置，不僅在多頭市場中能夠享有高成長機會，在市場波動加劇時也能透過較保守的收益型商品來平衡投組風險。