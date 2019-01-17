中華電信與台灣肥料公司合作智慧養殖溫度監測

中華電信積極發展行動物聯網，再創一大成功應用案例！中華電信今 (17)日宣布與台灣肥料股份有限公司共同合作，推出「 智慧養殖溫度監測專案」，透過導入行動物聯低功耗網路(NB- IoT)創新技術，在台肥花蓮深層海水園區(D-Park園區) 提供自動化監測解決方案，以自動化方式監測海水品質與溫度， 讓園區中海藻類的繁殖在穩定的環境下成長茁壯。 透過行動物聯網的智慧監測，除了節省人工成本， 還能解決因人工監測造成養殖溫度的不穩定， 大大提升整體養殖藻類產量。

智慧養殖溫度監測專案 大幅降低人工監測成本與穩定養殖品質

「智慧養殖溫度監測專案」 是台肥公司與中華電信合作多個行動物聯網專案的其中一項。 在台肥花蓮深層海水園區（D-Park園區），以藻桶養殖方式， 抽取662公尺深之海洋深層水至地面蓄水槽， 再透過重力原理將海水分流至三個階段區，分區繁養不同藻與蝦類。 在與中華電信行動物聯網合作之前， 都是透過人工調節水閥控制每個藻桶的水流量與量測水溫， 以設定海藻合適的生長溫度條件。但在導入「 智慧養殖溫度監測專案」後，中華電信行動物聯網可24小時自動監 測養殖環境，除了節制用水成本，還能讓產值更穩定。

「智慧養殖溫度監測專案」第一階段將先導入中華電信NB-IoT 通訊技術、重點佈建藻桶水溫監測設備、採用IoT大平台蒐集數據 ，以及智慧農漁業管理系統； 第二階段再導入微氣象站與更多藻桶水溫監測設備。 透過中華電信行動物聯網之技術， 將以更精簡的人力執行更精準有效的養殖環境監測， 未來也將擴大應用場域，持續貢獻台灣農漁業的智慧升級。

中華電信積極拓展行動物聯網 翻轉傳統養殖業新契機

中華電信行動物聯網在雲(平台)、管(網路)、端(設備)具有三 大服務優勢，其中雲平台提供最完善的電信資安等級「CMP連線管 理平台」，而在網路上中華電信為全國最大網、 涵蓋廣與下載速度快，加上全台第一家同時提供NB-IoT及Ca t-M1兩種通訊技術供客戶選擇的優勢， 讓傳統養殖業有效透過中華電信行動物聯網進行管理與監測， 進而提高水產品產值與品質。

中華電信深耕行動物聯網多年，已有多項應用成功導入智慧城市、 智慧農業、智慧工業、智慧交通等的成功案例，並透過雲、管、 端等全面性地發展整套智慧監測解決方案， 提升國內廠商感測設備研發能力、增加傳統養殖業收益， 創造多贏局面，提升台灣養殖業的國際競爭力！