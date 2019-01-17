集保結算所推出全新視覺化基金公告查詢服務

依據投信投顧公會產業調查報告顯示，投資國內基金約98%為一般投資人，而截至107年底止，國內投資人持有境內、外基金部位金額已高達新台幣5.8兆元，這些資料顯示隨著國人自主投資理財觀念逐漸提高，一般投資人對於投資基金時如何取得基金相關資訊，是迫切且重要的需求。集保結算所為提昇基金服務品質，給投資人最即時便利且中立客觀之基金相關訊息，爰建置查詢基金資訊統一入口平台「基金資訊觀測站」，以視覺化圖示統計資訊提供投資人易懂、直覺的整合圖表，協助投資人即時掌握基金市場動態，大幅提昇基金市場資訊的透明度。

集保結算所依主管機關指示及配合市場需求於94及96年分別建置「境外基金資訊公告平台」及「期信基金資訊公告平台」，提供投資人查詢基金訊息，方便民眾作為投資基金的參考。107年進一步與投信投顧公會合作，共同規劃建置境內外基金整合資訊統一入口「基金資訊觀測站」，讓投資人可於集保結算所網站查詢市場上所有境內外基金完整資訊，「基金資訊觀測站」上線以來，每年都有近50萬人次點閱，成效良好，獲社會多方肯定。

為使基金公告資訊進一步提昇作為輔助投資人進行基金交易決策的功能，集保結算所發揮精益求精的精神，以既有資料為基礎，應用金融科技與智能軟體工具，自108年1月起新增以不同面向查詢各檔基金之統計資訊，並整理現行各檔基金公告資訊，以視覺化圖形或多樣趨勢線的方式呈現市場統計訊息，提供投資人易懂、直覺式整合圖表，不但可以幫投資人即時掌握瞬息萬變的基金市場動態，分析自己投資的基金狀態，更可作為投資判斷的參考依據，提供最中立及客觀的基金資訊。