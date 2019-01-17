集保結算所107年成果豐碩營運再創高峰

近年來集保結算所積極打造數位創新金融環境，近一、二年陸續開花結果，107年對於集保結算所來說，更是成果豐碩、營運成績再創新高的一年。

集保結算所支持主管機關實踐「公司治理藍圖」-促進股東行動主義政策，推廣「股東會電子投票」十年有成，全體上市櫃1,700餘家發行公司在107年100%採行電子投票，寫下我國公司治理新頁。

在打造創新數位金融環境方面，集保結算所107年11月推出新版「集保e存摺2.0」APP，提供資產整合、帳戶交易明細資訊、客製及時推播訊息及股市數據4大功能，讓投資人得以隨時掌握其權益相關資訊，廣受市場好評，迄今成功開通戶數已成長至50萬戶。另外基金方面亦於107年將境內外基金資訊整合成統一的入口「基金資訊觀測站」，投資人透過集保結算所的網站即可查詢市場上所有境內外基金完整資訊，自推出以來每月有近4萬人次的點閱。

此外，集保配合市場業務發展需求，經歷多年努力，「新證券存託系統」也於107年正式上線，有效強化核心業務能力，並縮短參加人資料處理時間。

在國際化方面，集保結算所在組織成員熱烈支持下，107年成功申設亞太地區集保組織（ACG）「投資人服務」工作小組，並成為當然執行委員，未來將積極發揮國際影響力，辦理會員組織投資人服務業務之交流，提升亞太地區的投資吸引力、經濟競爭力及臺灣的能見度。

在協助政府監理、健全市場方面，集保結算所105年起配合法務部建置「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」名單資料庫，107年配合國家政策，協助經濟部建置「公司負責人及主要股東資訊申報平台」，有效提高我國防制洗錢及打擊資恐之國際義務。

在社會關懷及企業社會責任方面，集保結算所長期支持並推廣金融教育、輔導就業、推動偏鄉及弱勢族群關懷、支持體育人才培養，連年舉辦愛心捐血等活動，107年更增加對藝術領域的關懷，支持傳統藝術布袋戲電影紀錄片及舉辦「當代藝術賞」作品比賽，支持年輕藝術家創作。107年也率先編製周邊單位第一份經由國際知名機構驗證通過的企業社會責任（CSR）報告書，並獲「天下企業公民獎」及「TCSA企業永續報告金獎」的殊榮。

迎接嶄新的一年，在主管機關指導，並與各周邊單位及參加人合作之下，集保結算所將繼續精益求精，以創新科技滿足投資人多樣化金融需求，例如持續豐富「集保e存摺」整合之資訊，深化投資人金融服務的行動化；

尤其在今年初即針對「基金資訊觀測站」之呈現再推出精進版，以既有資料為基礎，應用金融科技與智能軟體工具，新增從不同面向查詢各檔基金之統計資訊，以視覺化圖形或多樣趨勢線的方式呈現市場統計訊息，提供投資人易懂、直覺式整合圖表，幫助投資人即時掌握基金市場動態；

針對主管機關「新版公司治理藍圖」之「促進股東行動主義」方面，今年將再增建「公司投資人關係整合平台」，通暢發行公司與股東間的溝通管道，便利投資人查詢發行公司資訊，強化公司治理透明度，進一步提升我國公司治理水準，增加國際投資人將臺股納入資產配置誘因，共同為活絡臺灣股市加添動能來努力。

此外，將在主管機關的期許下，持續協助子公司基富通證券緊鑼密鼓在籌劃「退休金自主投資實驗平台」，鼓勵民眾以長期投資及早進行退休規劃，預約安心養老人生。

集保結算所林修銘董事長表示「商業價值」與「社會價值」對於集保結算所來說同等重要，所以未來集保結算所將以永續發展的角度，除了持續以新科技及新的商業模式，多元創新，運用大數據，發揮平台經濟的附加價值，創造槓桿化之外溢效果外，集保結算所將秉持取之社會、回饋社會的理念，延續長期投入關懷社會之公益活動，積極多面向參與公益活動來實踐社會責任。