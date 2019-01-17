免代購！ 超顯色波蘭彩妝品牌INGLOT進駐微風南山

（台灣英文新聞／朱明珠 採訪報導）風靡歐洲35年，擁有超過2000多種超顯色的波蘭彩妝品牌「INGLOT 影格格」1月10日正式在台成立首家專櫃，開幕期間商品推出85折優惠，今（17）日品牌發表會當天更推出限時買一送一活動；也邀請邀請來自波蘭的 INGLOT PRO TEAM的彩妝大師Magdalena Janus以及台灣彩妝師Ian Lee李昱緯現場炫技，共同帶來「歐亞時尚彩妝演繹秀」。

以指甲油起家的INGLOT，光是指甲油顏色就多達400多種（圖／台灣英文新聞）

INGLOT在1983年成立，最初以指甲油起家，光是指甲油顏色就多達400多種，其中創新的健康指甲油配方「透氣指甲油」，標榜可防止指甲乾燥、龜裂，在中東地區上架立即銷售一空。

其後進一步發展出超過2000種色彩的彩妝系列，近年來以「Freedom System」聞名，高達600多種色彩自由搭配，磁吸式彩妝盤無論眼影、腮紅、修容或打亮等粉類彩妝品，都可以依照個人喜愛、量身訂做只要一盤即可打造完美妝容的彩妝盤。

INGLOT彩妝特色在於顯色好上色，眼影系列有600種增強眼妝效果的方法，讓眼神明亮有色彩，而多達360個顏色的唇彩系列，則最受台灣消費者青睞；此外，為配合東西方不同臉型的描繪，更推出高達300多種描繪臉部的頰彩組合，甚至有超過450種改善嘴唇的方法，各種細節變化讓每位「影」迷擁有獨特自我風格。

INGLOT 竹製環保磁吸彩妝盤。（圖／台灣英文新聞）

INGLOT擁有全球80多個國家上市、816個銷售據點，因為其色彩豐富和顯色的特點，INGLOT多年來深專業彩妝師青睞，更是各大品牌時裝周伸展台、電視及舞台劇的指定彩妝品牌，包含歐美四大時裝秀、獅子王、媽媽咪呀、歌劇魅影等。

近來更獲得忠實愛用者、好萊塢巨星的珍妮佛洛佩茲的肯定，聯名推出「JLO X INGLOT Collection系列」，自開賣以來頗受有主見、改表現自我的女性族群喜愛。

此外，為配合微風南山百貨開幕活動，INGLOT特別祭出除了彩妝盤和刷具外，全面商品85折、六款明星商品8折，另有多項滿額贈活動，今（17）日品牌發表會當天更推出限時買一送一活動，「影」迷們千萬別錯過。

波蘭的 INGLOT PRO TEAM的彩妝大師Magdalena Janus（右），現場帶來歐洲時尚彩妝演繹秀。（圖／台灣英文新聞）