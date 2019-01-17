軍備競賽再開？美國威脅退出中程飛彈協議

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）在日內瓦一次失敗的俄美會面後，美國武器管制暨國際安全事務的國務次卿湯普森(Andrea Thompson)指出，美國將退出冷戰時期簽訂的《中程飛彈協議》，根據白宮，此舉是為了報復俄國先單方面的毀約。

去(2018)年10月，川普宣布有意廢止1980年代簽訂的《中程飛彈協議》，震驚了所有的盟邦，古巴飛彈危機當年促成了這個協議簽訂，美蘇兩強因此各自銷毀了上千枚中短程飛彈，除了一定程度緩和了民主共產陣營的軍備競賽外，還讓核武的威脅止步歐洲至少30年。

面對美國指控俄國先破壞協議偷藏飛彈，俄國外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)釋出俄方的善意，邀請美國派人檢查飛彈庫存，然而卻遭到美國的拒絕，似乎無論俄方做出任何回應，都執意要退出協議。

拉夫羅夫表示，美國派出的相關人員都已經有一定的預設立場，要求俄國必須在他們的監督下，摧毀「所有」他們想要銷毀的武器，這明顯就不是來談判，而是來下達最後通牒的。

湯普森則反擊，美國在最近五年不斷要求俄國公開其飛彈庫存，如今只有開放檢查已經遠遠不夠。

不願具名的美國外交官說，儘管國防部、國務院還有大部分美國的盟邦都反對退出協議，但在川普任內第三任國安顧問波頓(John Bolton)的慫恿下，川普做出了這個決定，現階段在德國總理梅克爾的協調之下，雙方同意給退出協議兩個月的緩衝期，不過美方另外設下了2月2日的死線，要求俄方要有「明顯改善」的行為。

美國軍控協會(Arms Control Association)負責人金博爾(Daryl Kimball)指出，如果協議遭到廢棄，俄國將可以毫無顧忌的部署足以威脅歐洲的導彈，而作為對抗，美國也會在歐洲部署類似的武器，歐洲夾在兩強中間，將會處於十分危險的局面。