尼加拉瓜多火山湖泊　觀光局長甘貝兒指今生必去六大理由

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導)第二次來台的尼加拉瓜觀光局長甘貝拉,今(17)日在台北推廣尼加拉瓜觀光旅遊。由於該國多火山湖泊,還有百年古城與豐富的生物多樣性,北部又有咖啡與雪茄重鎮,因此推薦台灣民眾前往觀光。

尼加拉瓜共和國駐華特命全權大使兼駐華外交使節團團長達比亞(William M. Tapia)致詞時表示,常有人把中美洲國家「尼加拉瓜」(Nicaragua)與美國的「尼加拉瀑布」(Niagara Falls)搞混。他希望今天藉由觀光局長甘貝兒簡報後,可以讓多人暸解他們的國家。

達比亞強調,距離不是問題,台灣到尼加拉瓜的飛行時間雖然超過15小時,但是到他們國家旅遊是隨時可以前往的。因為,台灣人不需要簽證。因此歡迎各位前往體驗當地的人文風情。

六年前首度來台的尼加拉瓜觀光局長甘貝兒(Anasha Campbell Lewis)提出尼加拉瓜今生必訪的六大理由:「自然與冒險」(Nature and Adventure)、「殖民城市」(Colonial Cities)、「陽光與海灘」(Sun and Beaches)、「文化與歷史」(Culture and History)、「美食」(Gastronomy)與「手工藝品」(Handicraft)。

面對當地多座火山與湖泊形成的自然景觀,甘貝兒表示,這些火山所形成的景色,同時豐富了當地的生物多樣性。另外,她也推薦三座古城與一個美麗的島嶼,是值得每位觀光客造訪的地方。

格拉納達(Granada)與雷昂(León)都是上百年的古城。前者是在1524年西班牙航海家柯多巴(Córdoba)發現並命名,後者與莫莫通博火山(Momotombo Volcano)毗鄰,因受火山暴發而遷都。二座古城都保有瑰麗的西班牙殖民建築,其中舊雷昂城跡更在2000年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

除了馬沙亞(Masaya)有一座國家公園可以觀賞火山冒煙活動外,對於喜歡陽光沙灘與海洋生物的人,坐落尼加拉瓜加勒比海岸以東約70公里處的玉米島(Corn Island)是個不可錯過的觀光聖地,這座島嶼曾經是英國殖民地並於1894年併入尼加拉瓜。另外由於尼國北部的特殊地形與氣候,雪茄與咖啡的主要產地都位於此。

▲尼加拉瓜共和國駐華特命全權大使兼駐華外交使節團團長達比亞(左2)、尼加拉瓜觀光局長甘貝兒(左3)與貴賓合影。(照片由台灣英文新聞/林靜怡拍攝)