【影片】雷霆2000多管火箭齊發　國軍模擬痛擊共軍

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中國軍力日益成長，讓美國憂心中方武力犯台。國防部發言人陳中吉昨(16)日表示，國軍會堅定守護台灣主權、安全；幻象飛官李易修少校強調，若有緊急狀況，從整備到起飛，只需要6分鐘。

國防部為了使國人了解國軍官兵在春節期間強化戰備實況，特別在昨(16)日上午邀請媒體參訪空軍新竹基地，並展現「戰力檢整（大馬力試車）、大兵力滑行、戰機編隊緊急起飛」等項目。

此外國防部今(17)日清晨在台中市清水區番仔寮陣地，由第五作戰區指揮海、空兵力、陸航阿帕契直升機及各式地面武器裝備部隊，以敵登島作戰為想定架構，進行「聯合反登陸作戰」實彈操演。

清晨5時天還未亮，上千名官兵模擬接獲共軍欲從甲南海灘登陸的緊急訊息後，在陰雨、低溫中拂曉回擊，首先以紅雀無人機聯合監偵後，出動空軍IDF戰機進行泊地攻擊，再以雷霆2000多管火箭、自走砲發動舟波攻擊，震耳欲聾的炮聲迴盪在岸際。

最後以迫砲、火箭彈、CM33裝甲車、M109A6自走砲、M60A3戰車、狙擊槍進行灘岸火力殲滅及反擊作戰，成功阻止欲進犯台灣的共軍，現場硝煙彌漫，相當震撼。

為了達到空中偵照欺敵目的，中科院特別打造一比一充氣M60A3戰車，能誘敵攻擊、消耗敵方彈藥，也是首次公開亮相。

營區的另外一頭則實施野戰搶修演練，模擬M60A3戰車履帶、引擎毀損，軍方隨即成立保修專區，出動M936型5噸救濟車實施引擎吊掛進行換裝；同時間，另一側則進行悍馬車傳動軸更換，確保在最短時間內可重回戰場迎敵，演練過程力求真實、迅速及正確。

此次軍聞社也出動新添購的高速攝影機，記錄雷霆2000多管火箭系統，首次公開在台灣本島的實彈射擊，畫面相當震撼。

國軍「反擊再戰整備演練」17日台中進行，一比一充氣M60A3戰車首次公開亮相，可以誘敵攻擊，達到消耗敵人彈藥目的。中央社

國防部為了使國人了解國軍官兵在春節期間強化戰備實況，16日邀請媒體參訪空軍新竹基地，圖為幻象2000戰機編隊滑行，準備起飛。中央社