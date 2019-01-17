肯媒時評：一帶一路宛若舊時殖民　中國為最大受益者

(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)近日外界愈來愈擔憂，肯亞是否會因一帶一路鐵路建設計劃破產，而被迫將重要設施，甚至主權交給中國。對此，肯亞政府學院（Kenya School of Government）教授貝蒂·加柴爾（Betty Gachire），在肯亞大報《每日國家報》上撰寫時評，指責一帶一路建設計劃好處，最後都將歸屬於中國，並呼籲肯亞思考更完善的國家發展策略。來看看她怎麽說。

時評一開始，加柴爾指出，肯亞現在面對喪失主權的危機，其實不令人感到意外，因為世界上並沒有免費的午餐。她建議世人，若交易顯得過於美好，請務必在簽名前三思。

加柴爾分析，中國在過去20年來，透過貸款和基礎建設，打造了通往非洲内部的道路，但該國選擇建設的地點，多半具有戰略意義，例如富含未開採銅礦、煤礦、甚至是金礦。

她舉例，中國在肯亞建設連接首都奈洛比和蒙巴薩間的標準軌寬鐵路，就位在礦脈地區。加柴爾警告，中國很可能會先廉價購買這些礦物，並進行加工後，再高價賣回肯亞。

加柴爾指出，這簡直和過去殖民非洲的行為如出一轍，且中國長期而言，將是這些建設計劃的最大受益者。

在農業方面，加柴爾寫道，真正對肯亞有利的，應該是水壩，因為農業和工業都會耗費大量水資源。她援引過去例子，指出歷史上很少國家，在無穩固農業基礎下，成功發展工業，例如中國就在50到60年代，努力發展農業。

加柴爾建議，肯亞應該善用其比較利益，在全球糧食價格上漲，且消費者愈來愈偏好有機農作物的情況下，抓緊發展機會。

在醫療健康方面，加柴爾表示，非洲有很多藥用植物，因此該大陸有發展製藥工程的空間，但可惜的是，肯亞往往將專利賣給中國。

加柴爾在文章中痛罵，這樣的行為造成個人智慧財產權，以及國家製造業能力的巨大損失。

在文章最後，加柴爾建議肯亞應該好好擬定戰略，因應著這條「東方的巨龍」（the Oriental ‘Dragon’）。