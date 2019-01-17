金門新二代想學祖母的話 教育部泰語遠距教學助圓夢

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）教育部國教署自105年起鼓勵新住民發揮語文專長參與縣市培訓教學支援人員研習課程，迄今全國已有2,216人取得教學支援人員資格。位於金門縣的西口國小，校內新二代人數約占全校人數31%，透過教育部遠距直播教學課程，讓他們可以學習母親的母國語言，拉近彼此距離。

西口國小是離島金門縣的新住民語文課程前導學校，位於烈嶼鄉屬於特殊偏遠學校。全校學生共74人，其中新住民二代學生23人約占全校人數的31%。

西口國小於106學年度起開始參與印尼語教材試教，並受金門縣推舉成為前導學校，也積極參與泰語遠距教學課程。

對許多金門人來說，印尼、泰國、馬來西亞或菲律賓這些國家都像是厝邊鄰居一樣，經常有往來的關係。例如西口國小所在的小金門學區內有幾位學生的祖母是從汶萊或印尼嫁來到金門，所以這些小朋友雖然沒有新住民學生的身分，但是卻非常願意學習印尼文，因為這是她們祖母說的話

該校唯一的一位泰國籍新住民學生，他的泰國籍爸爸和金門籍媽媽遠在台灣工作，目前寄居在外祖母家裡，他非常興奮能夠透過網路直播方式與泰語教學支援人員互動，學習爸爸的語言，希望暑假去泰國阿公家裡的時候，可以用泰語問候他們。