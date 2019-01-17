生鮮蔬果農藥抽驗　特選青椒超標11倍

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台北市衛生局今（17）日公布生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，16件蔬果產品中，檢驗結果4件不符合規定，包含「特選青椒」、「蚵白菠菜」、「青江菜」、「本島萵」各1件檢出1項殘留農藥不符規定。

台北市政府衛生局12月至蔬果零售業者、超市、賣場、果菜批發市場等處抽驗生鮮蔬果檢驗374項殘留農藥含量，此次抽驗16件蔬果產品，檢驗結果文山區華O琪的「特選青椒」檢出殺菌劑布瑞莫超標11倍、大安區一品饌小吃店的「蚵白菠菜」檢出殺蟲劑脫芬瑞超標5倍和「青江菜」檢出殺蟲劑克凡派超標1.35倍，以及中山區楊O木的「本島萵」檢出殺菌劑護矽德（標準：不得檢出）。

北市衛生局表示，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，依法可處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。針對不符規定產品，臺北市衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬屏東縣和雲林縣，已移請所轄衛生局溯源處辦及農政單位輔導農民正確田間施藥。

衛生局提醒民眾優先選購當季蔬果，於食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，與烹煮蔬菜時，將鍋蓋打開等方式，來減少及降低農藥的殘留。